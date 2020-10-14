Белая футболка в мужском гардеробе: от белья для холостяков к выбору голливудских звезд
Никто не будет спорить с тем фактом, что белая футболка – очень универсальный элемент мужского гардероба. Ее можно носить как в повседневной жизни, так и сочетать с относительно официальным стилем. Но мало кто задумывался, что сделало ее такой популярной. Men 24 попытается пройтись по истории белой футболки и вспомнить, с чего все начиналось.
Ты не поверишь или поверишь, но с помощью белой футболки в свое время можно было определить, холостяк ли перед барышней. Men 24 знает еще больше об истории появления этого элемента мужского гардероба и с удовольствием тебе все расскажет.
Это интересно Нарочитая небрежность в мужском образе: 3 стильные приемы
Нижняя рубашка для холостяка
Компания Cooper Underwear Company еще в 1904 году выпустила рекламную кампанию определенной "нижней рубашки для холостяка". Ее особенность заключалась в том, что в ней не было пуговиц, которые вечно нужно было пришивать, если они отрывались. Тем более, что ткань была эластичная, что позволяло в секунду одеть через голову этот элемент гардероба и не беспокоиться.
Реклама Cooper Underwear Company, посвященная "нижней рубашке для мужчин"
- Как ты уже понял, холостяки начала XX века ну никак не могли себе самостоятельно пришить пуговицу. А ты можешь? Просто интересуемся.
Эта "рубашка" настолько быстро приобрела популярность, что уже в 1914 году она стала частью униформы моряка в Соединенных Штатах.
Американские моряки в 1918 году / Фото Getty Images
Появление термина T-shirt
Это слово начали использовать в быту с 1920 года. К этому приложил руку легендарный Фрэнсис Скотт Фицджеральд. Слово t-shirt появилось в его романе "По эту сторону рая". И, знаешь, название меткое. Возьми в руки футболку. И ты увидишь, что она действительно напоминает букву T.
Влияние войны на моду
Первая и Вторая мировые войны требовали простых решений для солдатской униформы. Никто не будет по 15 минут застегивать пуговицы и гладить рубашки так, чтобы аж скрипели во время ношения. Поэтому в военной, а потом уже и гражданской жизни, появились футболки.
- Со временем "нижние рубашки" стали незаменимым атрибутом студентов и старшеклассников, которые носили их под обычными рубашками. Это было определенным подражанием солдат и считалось чрезвычайно крутым и стильным решением.
Старшеклассник во время конференции Красного Креста в 1950 году / Фото Getty Images
До сих пор так делаем, потому что очень удобно и не нужно переживать из-за следов пота на рубашке.
Послевоенные времена для белой футболки
В 50-х годах белая футболка стала символом подросткового бунта и свободы. Здесь свою лепту внесла поп-культура.
В фильме "Трамвай "Желание" 1951 Марлон Брандо носит белую футболку. Через четыре года вышла картина" Бунтарь без причин" с Джеймсом Дином, персонаж которого тоже предпочитал этому элементу гардероба.
Белая футболка на Марлоне Брандо в фильме "Трамвай "Желание"
- Так возникло базовое сочетание белой футболки и джинсов в гардеробе молодых мужчин.
Больше о базовом мужском гардеробе читай в нашем материале
Белая футболка с годами становилась чем-то действительно культовым. Ее одевали рок-музыканты, актеры, политики и даже королевские особы. Даже юный принц Гарри в 1992 году носил белую футболку. Малец уже тогда был настоящим мятежником и шел против всех стандартов королевской семьи.
Курт Кобейн любил носить белые футболки / Фото Shutterstock
Белая футболка – холст для протестов
Со временем белая футболка стала настоящим транспарантом. На ней появлялись политические лозунги во время демонстраций. Яркий и один из самых известных примеров – в 1984 году дизайнер Кэтрин Хэмнетт во время встречи с премьер-министром Маргарет Тэтчер была в футболке, на которой написано слоган против ракетного вооружения. Эпатажная Вивьен Вествуд регулярно использовала футболки для того, чтобы выразить свою социальную, политическую или экологическую позицию.
Футболка, в которой была Кэтрин Хэмнетт во время встречи с Маргарет Тэтчер / Getty Images
Настоящее белой футболки
Сейчас белую футболку можно смело называть одной из основных составляющих базового гардероба мужчины. Ее можно и нужно сочетать с джинсами, брюками, шортами, свитшотами, рубашками, бомберами.
- Одевают белую футболку не только на каждый день, но и для выхода в свет. Например, Тимоти Шаламе и Шон Мендес часто появляются на красных дорожках в пиджаках, накинутых поверх белой футболки.
Икона стиля, Тимоти Шала, носит белые футболки регулярно / Фото Getty Images
Поэтому, если в твоем гардеробе до сих пор нет белой футболки – не медли. Она не только подчеркнет твой стиль, но и завершит образ. Экспериментируй, добавляй ее в повседневной и деловой образы. Тебе однозначно понравится!
Возьми на вооружение 7 способов визуально увеличить рост мужчины: простые приемы