Хтось шукає відмазки, а хтось – шляхи вирішення проблеми. Наш новий герой вирішив не скиглити, що позачинялися спортзали. Він вибрався на вулицю, щоб продовжувати працювати над своїм тілом. Для цього він використав дитячі майданчики. Розповідаємо на Men 24, як через 30 днів тренувань на дитячих майданчиках змінилося його тіло!

Ютуб-блогер Дженсен Тунг, як і більшість, застряг вдома через пандемію коронавірусу. Вимушена ізоляція дала йому зрозуміти, що повернутися до бойової форми буде значно важче, ніж він думав. І одна з причин – зачинені спортзали. Тож він вирішив кинути собі виклик: 30 днів тренувань на дитячому майданчику. Men 24 розповідає, як цей челендж змінив його тіло.

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Спочатку він подумав, що зможе повернутися у дитячі часи, виконуючи вправи на дитячому майданчику. Але дуже швидко збагнув, що він уже не всюди пролазить. Та й складно було витримувати на собі засуджуючі погляди батьків. Цікаво, що діти не були проти такого гостя на своїй території.

Дженсен зауважив, що зосередження уваги на незначних цілях допомогло йому зберегти мотивацію. Замість того, щоб щодня перевіряти своє тіло біля дзеркала у пошуках трансформації, він просто пообіцяв собі щодня приходити, виконуючи усі вправи, які може зробити на дитячому майданчику.

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Дитячий майданчик перевіряє вашу наполегливість та рішучість. Він підштовхує до стратегічного та творчого підходу,

– зауважив Тунг.

Тут можна побачити трансформацію тіла Дженсена Тунга після 30-денного челенджу:

Найбільше, що він отримав від цього челенджу, – не зміна тіла, а новий менталітет. Ти починаєш почуватися упевненішим. До слова, якщо ти витримаєш осуд матусь, то тобі точно не будуть страшними усі ці жилаві качки у спортзалі.

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