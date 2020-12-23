Якщо ти досі вважав, що художня гімнастика лише для дівчат, то ми поспішаємо позбавити тебе цього міфу. Наш новий герой, Свен з ютуб-каналу Calisthenicmovement, надихнувся гімнастикою, що дозволило йому трансформувати своє тіло та наростити м'язи. Читай на Men 24, що він для цього робив!

Відразу ж зауважив Свен, що художня гімнастика не приносить миттєвого результату. Щоб розвинути гарну статуру, тобі потрібно буде регулярно тренуватися, а також позбутися усіх чинників, які стоять на заваді нарощенню м'язової маси. Дивися на Men 24, наскільки змінилося його тіло після художньої гімнастики.

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Гімнастика – марафон, а не спринт

Блогер також зауважив, що художня гімнастика – марафон, а не спринт. Зокрема він додав, що вражаючих досягнень тобі вдасться досягнути не за тиждень і, навіть, не за місяць. Але це не означає, що художньою гімнастикою займатися не варто.

Свен додав, що ти можеш відчути значний ріст м'язів у перший рік тренувань. Це відбуватиметься тому, що організм тільки починає звикати до вправ. Щойно м'язи адаптуються до графіка, результати почнуть стабілізуватися, а тобі доведеться міняти фокус тренувань.



Значний ріст м'язів припадає на перший рік тренувань / Фото unsplash

"Хороша програма пропонує послідовність, але залишає досить місця для варіацій, тому процес ніколи не зупиняється надовго. Навіть якщо ти досягнеш максимальних результатів після першого року, ти піднімешся на інший рівень, коли побачиш, що можеш ще більше оптимізувати свої тренування", – наголошує Свен.

Генетика вирішує

А ще він зауважив, що генетика, подобається тобі це чи ні, завжди відіграватиме важливу роль у тому, як організм реагуватиме на дієту та вправи. Тож він пропонує не порівнювати себе з іншими, щоб зберігати мотивацію. Натомість краще зробити усе можливе та максимально використовувати свій потенціал.

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Дієта теж важлива

Звичайно ж, ще одним ключовим фактором будь-якого фітнес-режиму є харчування. Якщо ти намагаєшся набрати м'язову масу, то потрібно споживати більше калорій. Свен намагається щодня вживати 2 грами білка на кілограм ваги, а також стежити за тим, щоб організм отримував достатньо вітамінів і мінералів.



Твій раціон має бути збалансованим і містити достатньо білка / Фото unsplash

Відпочинок і відновлення

Свен також підкреслює важливість як тренувань, так і відпочинку. Тож потрібно дотримуватися балансу, щоб твоє тіло мало достатньо часу для відновлення.

"Більше тренуватися та робити це старанніше – не завжди найкращі ліки. Пам'ятай, що твої м'язи ростуть під час відпочинку, а не під час тренування", – підкреслив Свен.

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Якщо хочеш додати різноманітності своїм звичним тренуванням – додай вправи з художньої гімнастики. Вони дозволять тобі працювати з власною вагою, краще розуміти можливості тіла, а також рівномірно його прокачувати!