Кто-то ищет отмазки, а кто-то – пути решения проблемы. Наш новый герой решил не ныть, что закрылись спортзалы. Он выбрался на улицу, чтобы продолжать работать над своим телом. Для этого он использовал детские площадки. Рассказываем на Men 24, как через 30 дней тренировок на детских площадках изменилось его тело!

Ютьюб-блогер Дженсен Тунг, как и большинство, застрял дома из-за пандемии коронавируса. Вынужденная изоляция дала ему понять, что вернутся к боевой форме будет значительно труднее, чем он думал. И одна из причин – закрытые спортзалы. Поэтому он решил бросить себе вызов: 30 дней тренировок на детской площадке. Men 24 рассказывает, как этот челлендж изменил его тело.

Примечательно 300 отжиманий в течение 30 дней: чем закончился челлендж для американского олимпийца

Сначала он подумал, что сможет вернуться в детские времена, выполняя упражнения на детской площадке. Но очень быстро понял, что он уже не везде пролезает. И сложно было выдерживать на себе осуждающие взгляды родителей. Интересно, что дети были не против такого гостя на своей территории.

Дженсен заметил, что сосредоточение внимания на незначительных целях помогло ему сохранить мотивацию. Вместо того чтобы ежедневно проверять свое тело перед зеркалом в поисках трансформации, он просто пообещал себе ежедневно приходить, выполняя все упражнения, которые может сделать на детской площадке.

Возьми на вооружение Блогер показал, как художественная гимнастика прокачала его тело: изменения впечатляют

Детская площадка проверяет вашу настойчивость и решительность. Она подталкивает к стратегическому и творческому подходу,

– отметил Тунг.

Здесь можно увидеть трансформацию тела Дженсена Тунга после 30-дневного челленджа:

Больше всего, что он получил от этого челленджа, – не изменение тела, а новый менталитет. Ты начинаешь чувствовать себя увереннее. К слову, если ты выдержишь осуждение мам, то тебе точно не будут страшными все эти жилистые качки в спортзале.