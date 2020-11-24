Як визначити свій тип шкіри обличчя чоловікові
Стиль і догляд – не лише про одяг та нову зачіску. Мовиться і про догляд за шкірою, що є не менш важливим, ніж твій імідж. Ба більше, красива шкіра – здорова шкіра, тож немає нічого дивного у бажанні виглядати здоровим. Men 24 допоможе тобі визначити свій тип шкіри та правильно за нею доглядати!
Зауважимо, що не обов'язково відразу ж бігти по різноманітну косметику. Достатньо буде переглянути свій звичний раціон, достатньо часу приділяти сну, а також мати у своєму арсеналі базові засоби для догляду. Читай на Men 24, як визначити свій тип шкіри!
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Який у тебе тип шкіри?
Шкіра поділяється на 4 типи: жирна, суха, комбінована та нормальна. За допомогою кількох корисних порад ти зможеш визначити, який у тебе тип шкіри. Таким чином ти зможеш дізнатися, що потрібно тобі придбати, аби доглядати за нею.
Існує 4 типи шкіри: жирна, суха, комбінована та нормальна / Фото adobestock
Суха шкіра
Вона часто буває досить грубою й іноді може тягнутися. Суха шкіра не обов'язково пов'язана з недостатньою кількістю вологи, а скоріше з її пошкодженням. Часто через надмірний вплив сонця.
- Продукти для сухої шкіри часто бувають м'якими та зволожувальними, тому у них багатша текстура. Косметологи рекомендують обирати густіші креми.
Нормальна шкіра
Цей тип шкіри найідеальніший. Нормальна шкіра не складна. Вона не містить занадто багато вологи, але і не занадто мало. Нормальна шкіра здається м'якою і має кілька видимих – таких маленьких – пор. Крім того, у тебе практично не виникне проблем з чорними цятками.
- Нормальна шкіра схильніша до сухості. Тому продукти для нормальної шкіри забезпечують баланс вологи та часто мають м'яку, легку текстуру. Експерти рекомендують обирати для догляду лосьйони.
Нормальна шкіра вважається ідеальною / Фото adobestock
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Комбінована шкіра
Комбінована шкіра має жирні та сухі ділянки. Т-зона (лоб, ніс і підборіддя) часто жирніша і трохи блискучіша. У цих областях пори більші, і через надмірне утворення шкірного сала можуть виникати чорні цятки. Щоки та шия нормальні або сухі. Комбінована шкіра любить вологу, але не дуже багато.
- Догляд за комбінованою шкірою часто має гелеву текстуру. Також можна вибирати різноманітні пінки.
Жирна шкіра
Жирна шкіра виділяє багато шкірного сала і містить багато вологи. Тому ймовірність засмічень і появи чорних цяток значно вища. Твоя шкіра більше блистить та швидко жирніє. Догляд за жирною шкірою розгладжує і звужує пори. Оскільки твоя шкіра стане гладкішою, вона буде менше сяяти.
- Продукти для догляду повинні мати матуючий ефект. Це можуть бути варіанти з гелевою консистенцією або повністю рідкі.
Чоловіки з жирною шкірою повинні обирати засоби з матуючим ефектом / Фото istock
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Пам'ятай про те, що збалансований раціон, повноцінний сон і відпочинок, а також правильний догляд дозволять твоїй шкірі виглядати свіжою щодня. Тобі ж вдасться виглядати відмінно!
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