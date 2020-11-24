Стиль і догляд – не лише про одяг та нову зачіску. Мовиться і про догляд за шкірою, що є не менш важливим, ніж твій імідж. Ба більше, красива шкіра – здорова шкіра, тож немає нічого дивного у бажанні виглядати здоровим. Men 24 допоможе тобі визначити свій тип шкіри та правильно за нею доглядати!

Зауважимо, що не обов'язково відразу ж бігти по різноманітну косметику. Достатньо буде переглянути свій звичний раціон, достатньо часу приділяти сну, а також мати у своєму арсеналі базові засоби для догляду. Читай на Men 24, як визначити свій тип шкіри!

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Який у тебе тип шкіри?

Шкіра поділяється на 4 типи: жирна, суха, комбінована та нормальна. За допомогою кількох корисних порад ти зможеш визначити, який у тебе тип шкіри. Таким чином ти зможеш дізнатися, що потрібно тобі придбати, аби доглядати за нею.



Існує 4 типи шкіри: жирна, суха, комбінована та нормальна / Фото adobestock

Суха шкіра

Вона часто буває досить грубою й іноді може тягнутися. Суха шкіра не обов'язково пов'язана з недостатньою кількістю вологи, а скоріше з її пошкодженням. Часто через надмірний вплив сонця.

Продукти для сухої шкіри часто бувають м'якими та зволожувальними, тому у них багатша текстура. Косметологи рекомендують обирати густіші креми.

Нормальна шкіра

Цей тип шкіри найідеальніший. Нормальна шкіра не складна. Вона не містить занадто багато вологи, але і не занадто мало. Нормальна шкіра здається м'якою і має кілька видимих ​​– таких маленьких – пор. Крім того, у тебе практично не виникне проблем з чорними цятками.

Нормальна шкіра схильніша до сухості. Тому продукти для нормальної шкіри забезпечують баланс вологи та часто мають м'яку, легку текстуру. Експерти рекомендують обирати для догляду лосьйони.



Нормальна шкіра вважається ідеальною / Фото adobestock

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Комбінована шкіра

Комбінована шкіра має жирні та сухі ділянки. Т-зона (лоб, ніс і підборіддя) часто жирніша і трохи блискучіша. У цих областях пори більші, і через надмірне утворення шкірного сала можуть виникати чорні цятки. Щоки та шия нормальні або сухі. Комбінована шкіра любить вологу, але не дуже багато.

Догляд за комбінованою шкірою часто має гелеву текстуру. Також можна вибирати різноманітні пінки.

Жирна шкіра

Жирна шкіра виділяє багато шкірного сала і містить багато вологи. Тому ймовірність засмічень і появи чорних цяток значно вища. Твоя шкіра більше блистить та швидко жирніє. Догляд за жирною шкірою розгладжує і звужує пори. Оскільки твоя шкіра стане гладкішою, вона буде менше сяяти.

Продукти для догляду повинні мати матуючий ефект. Це можуть бути варіанти з гелевою консистенцією або повністю рідкі.



Чоловіки з жирною шкірою повинні обирати засоби з матуючим ефектом / Фото istock

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Пам'ятай про те, що збалансований раціон, повноцінний сон і відпочинок, а також правильний догляд дозволять твоїй шкірі виглядати свіжою щодня. Тобі ж вдасться виглядати відмінно!