Ты, наверное, слышал о том, что сахар не слишком положительно влияет на твоё здоровье. Но точно не задумывался, что же может произойти с твоим телом, если полностью от него отказаться. Поэтому это за тебя сделал популярный блогер. Он устранил из своего рациона сахар на 30 дней. Смотри, как изменилось его тело на Men 24!

Брэндон Уильям, эксперт по созданию роликов, в которых он освещает определенную проблему, связанную со здоровьем или фитнесом. В одном из своих роликов он показал, как изменилась его тело после отказа от сахара на 30 дней. Результаты смотри на Men 24 !

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Блогер признается, что сначала избавиться от привычки употреблять сахара было очень и очень непросто. Казалось бы, можно просто взять и перестать его употреблять, но нет! В начале он чувствовал большую усталость, а также головную боль. Но это его не остановило.



Сначала отказ от сахара вызвал у него головную боль / Фото unsplash

В течение следующих нескольких дней Брэндон заметил, что начал чувствовать себя лучше. "У меня не так много тяги, но, вероятно, это потому, что я занят, потому что у меня нет времени думать о сладостях или нездоровой пище", – говорит он на 4-й день эксперимента.

Примерно на 6-й день силы начинают колебаться, поэтому Брэндон принимает решение наращивать свои тренировки. Все это для того, чтобы отвлечься от соблазнительных мыслей съесть что-нибудь сладенькое. И, знаешь, такой подход сработал. После 30 дней у него уже не возникало мыслей о сладостях.



Именно интенсивные тренировки позволили ему отвлечься от сахара / Фото unsplash

Как изменилось тело блогера?

В начале испытания Брэндон весил 67 килограммов, а к концу 30 дней его вес опустилась до 63! Сама же фигура стала стройнее, а рельеф более четким. Если тебе кажется, что отказ от сладкого сразу же сделает твою кожу идеальной, то это не совсем так. По крайней мере Брэндону это не очень помогло.

"Последние две недели я ел йогурт и молочные продукты, что вызвало у меня воспаление и высыпания. И все, хотя на моем лице покраснение значительно уменьшилось, у меня все еще есть прыщи" , – признается Брэндон.

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Основные преимущества, которые он получил от 30 дней без сахара, на самом деле связаны с отдыхом, энергией, а также концентрацией. "Мой сон улучшился, я начал спать как младенец. Я не просыпался ночью и спал до утра. Когда я ел сладости и пищевой мусор, я часто просыпался ночью. Уровень моей энергии также возрос. Еще я заметил, что мой ум стал острее. Я смог быстрее вычислять, а воображаемый туман в голове рассеялся" , – добавил Брэндон.

Конечно, не отказ от сахара сделала тело парня рельефным. В этом ему помог спортзал. Собственно, последний стал местом, где Брэндон мог не думать о желании полакомиться сладким. Если это работает именно так, то пусть так и будет. Результат все равно радует.

Мы же напомним, что отказ от сахара не означает лишь устранение из рациона конфет, печенья и рафинированного сахара. Говорится также и о соках, любимых напитках, йогуртах и десертах. И вообще всего, в составе чего может быть добавлен сахар. Поэтому внимательно изучай этикетку, если хочешь и на себе попробовать этот отчаянный эксперимент. Мы в тебя верим!