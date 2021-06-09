Для тих, хто може бути ще не знайомий з цим режимом фітнесу, це щоденний розпорядок дня, якого дотримується герой Сайтама з аніме "One Punch Man".

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Складається розпорядок Ванпанчмена з таких вправ:

100 відтискань

100 скручувань

100 присідань

Біг на 10 кілометрів

"Це значно більше, ніж я звик виконувати", – зізнається Бейкер на початку місяця.

Ми не втомлюємося нагадувати, що зовсім не обов'язково кидати й собі такі божевільні виклики. Не варто виснажувати свій організм, вимагаючи від себе надто багато. Якщо ж відповідне бажання є, то варто робити це під наглядом персонального тренера!

Найцікавіше, що саме бігова частина випробування виявляється найбільшою проблемою з плином часу. Проте після перших двох днів Бейкер заявляє, що його час на кожній пробіжці поступово покращується.

"Знаєте що, стає все простіше та легше, тож це добре", – додає він.

Біль зберігається протягом усіх 30 днів, але Коул продовжує виконувати 300 повторень з власною вагою та бігати по 10 кілометрів щодня.

"Не можу повірити, що ми зайшли так далеко з проблемами у зоні гомілки та стопи. Вони з'явилися через те, що я настільки багато бігав. За останній тиждень або близько до того, мій час не покращився, але я звинувачую у цьому саме болісні відчуття у ногах. Вони абсолютно вбивають мене, і їм стає все гірше і гірше", – зауважує він.

Поколювання гомілки – болісний побічний ефект перетренованості у бігунів. Він часто може виникати в результаті спроби зробити занадто багато за короткий проміжок часу. Хоча існують методи розтяжки, які можуть допомогти, одна з найкращих речей, яку ти можеш зробити для відновлення, – полегшити тренування та відпочити. Але точно не бігати щодня по 10 кілометрів, добиваючи себе.

Дивися, як Коул Бейкер 30 днів виконував тренування Ванпанчмена:

У кінці місяця Бейкер схуд на майже кілограм і визнає, що після тренування не відбулося особливих видимих фізичних змін. Але він може відчути помітне покращення своєї фізичної форми.

Схуднення відбувається не стільки від вправ, скільки від дієти. Я безумовно збираюся зробити перерву в бігу, щоб, сподіваюся, вилікувати ноги. Це були одні з найважчих 30 днів тренувань, які у мене коли-небудь були. Однак зараз я почуваюся значно краще,

– зауважує Бейкер.

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Тренування Ванпанчмена однозначно прокачає твою витривалість та силу. Але не варто очікувати, що за короткий проміжок часу ти зможеш наростити м'язову масу та побачити стрімкі зміни рельєфу.