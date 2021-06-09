Для тех, кто может быть еще не знаком с этим режимом фитнеса, то это ежедневный распорядок дня, которого придерживается герой Сайтама из аниме "One Punch Man".
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Состоит распорядок Ванпанчмена из таких упражнений:
- 100 отжиманий
- 100 скручиваний
- 100 приседаний
- Бег на 10 километров
"Это гораздо больше, чем я привык выполнять", – признается Бейкер в начале месяца.
Самое интересное, что именно беговая часть испытания оказывается самой большой проблемой с течением времени. Однако после первых двух дней Бейкер заявляет, что его время на каждой пробежке постепенно улучшается.
"Знаете что, становится все проще и легче, поэтому это хорошо", – добавляет он.
Боль сохраняется на протяжении всех 30 дней, но Коул продолжает выполнять 300 повторений с собственным весом и бегать по 10 километров в день.
"Не могу поверить, что мы зашли так далеко с проблемами в зоне голени и стопы. Они появились из-за того, что я так много бегал. За последнюю неделю или около того, моё время не улучшилось, но я виню в этом именно болезненные ощущения в ногах. Они абсолютно убивают меня, и им становится все хуже и хуже", – говорит он.
Покалывание голени – болезненный побочный эффект перетренированности у бегунов. Он часто может возникать в результате попытки сделать слишком много за короткий промежуток времени. Хотя существуют методы растяжки, которые могут помочь, одна из лучших вещей, какую ты можешь сделать для восстановления, – облегчить тренировки и отдохнуть. Но точно не бегать каждый день по 10 километров, добивая себя.
Смотри, как Коул Бейкер 30 дней выполнял тренировку Ванпанчмена:
В конце месяца Бейкер похудел почти килограмм и признает, что после тренировки не произошло особых видимых физических изменений. Но он может почувствовать заметное улучшение своей физической формы.
Похудение происходит не столько от упражнений, сколько от диеты. Я определенно собираюсь сделать перерыв в беге, чтобы, надеюсь, вылечить ноги. Это были одни из самых тяжелых 30 дней тренировок, которые у меня когда-либо были. Однако сейчас я чувствую себя значительно лучше,
– говорит Бейкер.
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Тренировка Ванпанчмена однозначно прокачает твою выносливость и силу. Но не стоит ожидать, что за короткий промежуток времени ты сможешь нарастить мышечную массу и увидеть стремительные изменения рельефа.