Фитнес-блогер Коул Бейкер известный в сети благодаря выполнению упражнений знаменитостей. На этот раз он решил бросить себе настоящий вызов, попробовав тренироваться как культовый бодибилдер и легенда боевиков Арнольд Шварценеггер. Смотри, чем закончились 30 дней тренировок для Коула.

Сама по себе эта идея несколько сумасшедшая, ведь Шварценеггер был бодибилдером, поэтому нашему герою пришлось не просто выполнять популярные упражнения. Ему нужно было еще и таскать "железо". Много "железа".

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Мы подчеркиваем, что упражнения желательно выполнять под наблюдением персонального тренера. Это позволит не навредить себе в желании выполнить очередной сумасшедший челлендж!

День 1. Грудь и спина.

Коулу нужно выполнять жим лежа, жим гантелей на наклонной скамье, жим лежа на наклонной скамье, тягу на тросе, тягу вниз. Все эти упражнения он выполняет 3 подхода по 12 повторений. Также нужно выполнить подтягивание (3 подхода до отказа).

День 2. Руки.

Для этого ему нужно выполнять 3 подхода по 12 разгибаний на трицепс, сгибания бицепса, жима плечами и другие упражнения.

День 3. Ноги и пресс.

Для тренировки ног Бейкер выполняет приседания (3 подхода по 8 повторений), разгибание ног, сгибание подколенных сухожилий, жим ногами и подъемы на носки (все по 3 подхода по 12 повторений).

"Обычно мы выполняем две отдельные тренировки пресса, пытаясь обработать косые мышцы живота хотя бы в одной из них. Потом, когда мы заканчивали пресс, мы снова работали над ногами в упражнении на выгорание, например, в болгарских приседаниях", – отметил он.

Весь этот цикл упражнений Коул повторяет в течение месяца. Он отмечает, что трехдневное разделение позволяет легко включить дни отдыха, когда это необходимо.

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"Я думаю, что это отличная программа, которую следует использовать. Я не знаю, что это, но тренировка груди и спины в один и тот же день приносит гораздо больше удовольствия, чем тренировка бицепса и спины или груди и плеч", – добавил Коул.

В конце испытания Бейкер немного прибавил в массе, хотя он признает, что также немного увеличил потребление пищи во время испытания. Поэтому прирост веса связан не только с наращиванием мышц.

"Сначала я весил 166,5 фунта (около 75,5 килограмма), и это была сам ы й большой вес за долгое время. Однако через 30 дней... теперь я вешу более 170 фунтов (77 килограммов)", – отмечает Бейкер.

Смотри, как Коул Бейкер выполнял упражнения Арнольда Шварценеггера:

Конечно же, одного месяца недостаточно, чтобы достичь потрясающих результатов. Но факт остается фактом: с помощью упражнений, которые в свое время исполнял Арнольд Шварценеггер, все же можно нарастить рельеф. Поэтому, если ты хочешь как-то разнообразить свои привычные тренировки, можешь вдохновиться этим комплексом.