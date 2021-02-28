Худой парень 30 дней выполнял упражнения Шварценеггера: сильно ли изменилось его тело
Фитнес-блогер Коул Бейкер известный в сети благодаря выполнению упражнений знаменитостей. На этот раз он решил бросить себе настоящий вызов, попробовав тренироваться как культовый бодибилдер и легенда боевиков Арнольд Шварценеггер. Смотри, чем закончились 30 дней тренировок для Коула.
Источник:Men's Health
Сама по себе эта идея несколько сумасшедшая, ведь Шварценеггер был бодибилдером, поэтому нашему герою пришлось не просто выполнять популярные упражнения. Ему нужно было еще и таскать "железо". Много "железа".
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День 1. Грудь и спина.
Коулу нужно выполнять жим лежа, жим гантелей на наклонной скамье, жим лежа на наклонной скамье, тягу на тросе, тягу вниз. Все эти упражнения он выполняет 3 подхода по 12 повторений. Также нужно выполнить подтягивание (3 подхода до отказа).
День 2. Руки.
Для этого ему нужно выполнять 3 подхода по 12 разгибаний на трицепс, сгибания бицепса, жима плечами и другие упражнения.
День 3. Ноги и пресс.
Для тренировки ног Бейкер выполняет приседания (3 подхода по 8 повторений), разгибание ног, сгибание подколенных сухожилий, жим ногами и подъемы на носки (все по 3 подхода по 12 повторений).
"Обычно мы выполняем две отдельные тренировки пресса, пытаясь обработать косые мышцы живота хотя бы в одной из них. Потом, когда мы заканчивали пресс, мы снова работали над ногами в упражнении на выгорание, например, в болгарских приседаниях", – отметил он.
Весь этот цикл упражнений Коул повторяет в течение месяца. Он отмечает, что трехдневное разделение позволяет легко включить дни отдыха, когда это необходимо.
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"Я думаю, что это отличная программа, которую следует использовать. Я не знаю, что это, но тренировка груди и спины в один и тот же день приносит гораздо больше удовольствия, чем тренировка бицепса и спины или груди и плеч", – добавил Коул.
В конце испытания Бейкер немного прибавил в массе, хотя он признает, что также немного увеличил потребление пищи во время испытания. Поэтому прирост веса связан не только с наращиванием мышц.
"Сначала я весил 166,5 фунта (около 75,5 килограмма), и это была самый большой вес за долгое время. Однако через 30 дней... теперь я вешу более 170 фунтов (77 килограммов)", – отмечает Бейкер.
Смотри, как Коул Бейкер выполнял упражнения Арнольда Шварценеггера:
Конечно же, одного месяца недостаточно, чтобы достичь потрясающих результатов. Но факт остается фактом: с помощью упражнений, которые в свое время исполнял Арнольд Шварценеггер, все же можно нарастить рельеф. Поэтому, если ты хочешь как-то разнообразить свои привычные тренировки, можешь вдохновиться этим комплексом.
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