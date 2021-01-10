Можно ли набрать мышечную массу и накачать пресс, играя на консоли? Наш новый герой Чейз Бэррон, специалист в области физических проблем, демонстрирует на своем канале, как классический Nintendo Super Mario помог ему больше, чем любой спортзал, чтобы усовершенствовать его тело. Рассказываем на Men 24, как ему удалось превратить игры на консоли на возможность развить свое тело.

Блогер Чейз Бэррон объясняет, что родителям нужно избавиться от мысли, что видеоигры негативно влияют на их детей. В своем ролике он рассказал, как с помощью Nintendo Super Mario ему удалось прокачать собственное тело. Айда вместе с Men 24 разбираться, как ему это удалось.

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Нужно иметь цель

"Я уже могу работать, тренироваться или пытаться прожить собственную лучшую жизнь. Эта философия и наука всегда преследуют меня", – начинает свой рассказ Бэррон.

Почему он решил взяться за Super Mario? А все просто: в этой игре есть основная миссия – спасение принцессы. Правда, для этого нужно пройти ряд мелких и сложных задач, которые помогают создать "петлю положительной обратной связи", в какой есть множество параллелей.

"Главная цель Марио – спасти принцессу из замка, и это всегда отражается на его действиях. Спасение принцесс – действительно большая цель, и для ее осуществления требуется много времени", – добавляет Бэррон.

Поэтому каждый раз, когда мы чего-то добиваемся, независимо от того, много или мало, мы получаем небольшую дозу дофамина. Сначала малые цели становятся легкими, потом ты ставишь перед собой сложную задачу, которая требует приложения большего количества усилий.

Ты должен продолжать усердно работать, чтобы достичь каждой цели... Итак, я знал, что должен взять свои большие долгосрочные цели и разбить их на более мелкие, более осуществимые цели. Вот что делают умные тренеры со своими фитнес-планами,

– подчеркнул Чейз в своем ролике.

Учись на неудачах

Тот, кто хотя бы раз играл в Super Mario, попадал в одну из смертельных ям, и ему приходилось начинать уровень снова. Со второй попытки ты знаешь, где находится ловушка, и ты можешь ее избежать. Бэррон подходит к своей программе по фитнесу так же как и к игре Super Mario, когда говорится об ошибках и получения полезного опыта из них.

"Здесь нет вины, нет стыда, нет незащищенности", – подчеркивает Бэррон.

Блогер признается, что слишком много ест, слишком много пьет и мало спит. Но в какой-то момент он может остановиться и попробовать пойти другим путем. Все как в популярной компьютерной игре. Однажды Бэррон попытался потренироваться во время похмелья. Результат его откровенно не впечатлил. Поэтому он решил до такого состояния свой организм не доводить.

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Избегай сравнение с другими

Бэррон отмечает, что в спортзале, как и за компьютером, ты соревнуешься только с собой. Не нужно сравнивать себя с теми, кто уже прошел игру, прокачал тело, достиг успеха.

Он рекомендует ставить себе цели, отслеживать прогресс и сосредоточиться на том, чтобы сегодня ты был лучше, чем вчера.

Сосредоточься на себе, своем плане, если ты увидишь, что он разрушается, ты можешь просто сказать: "Ой, горе!" и двигаться дальше,

– добавил Бэррон.

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