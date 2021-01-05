Потрібно зізнатися собі. Ти теж хочеш отримати 6 кубиків преса, але при цьому не маєш бажання цілими днями виконувати різноманітні вправи. Тож можеш скористатися порадою футболіста Серхіо Рамоса. Він виконує 1 вправу, яка допомагає накачати прес без надмірних зусиль. Розповідаємо на Men 24, як накачати прес як у капітана "Реала".

Капітан "Реала" й збірної Іспанії Серхіо Рамос може похизуватися своєю неймовірною фізичною формою. Він не лише продовжує бити рекорди як у своєму клубі, так і в збірній. А ще він змушує чоловіків гризти лікті, адже так круто прокачати тіло треба ще вміти. Men 24 розповідає про вправу, яку він виконує, щоб отримати сталевий прес.

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Як отримати 6 кубиків пресу як у Серхіо Рамоса

На одному з нещодавніх тренувань зі збірною ми побачили, як Серхіо Рамос тренує м'язи живота та кора. Для цього він використовує вправу, яка уже кілька років не втрачає свою шалену популярність. Мовиться про ізометричну планку. І це, до слова, не перший випадок, коли центральний захисник "Реала" опублікував у сторіс в інстаграмі, як виконує цю вправу.



Серхіо Рамос може похизуватися сталевим пресом / Фото з інстаграму Рамоса

Як виконувати ізометричну планку

Будь-яка вправа може принести як користь, так і шкоду. Тому тут головне пам'ятати про правильність її виконання. Твоя задача – напружити усі м'язи під час виконання планки. Лише в такому випадку вона принесе тобі максимум результату. Але це не означає, що по кілька хвилин потрібно виснажувати свій організм.

Ізометрична планка по тривалості буває:

короткою – 6 секунд;

– 6 секунд; середньою – 9 секунд;

– 9 секунд; довгою – 12 секунд.

Саме протягом цього часу потрібно напружити своє тіло. Сама ж вправа виконується у кілька підходів. Між ними має бути перерва від 45 до 60 секунд. Якщо коротко, то в 1 хвилину ти можеш вкластися у виконання ізометричної планки, а також відпочинок. Саме ж тренування не забере у тебе більше, ніж 15 – 20 хвилин.



Тренування займе у тебе не більше 15 – 20 хвилин на день / Фото istock

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А ще ізометрична планка вважається менш шкідливою, якщо порівнювати її з іншими вправами для преса. Тут працює усе твоє тіло, якщо правильно підтримувати напругу, а також відмінно прокачуються м'язи черевного преса.

Задля справедливості ми нагадаємо, що сам по собі футбол теж допомагає усьому тілу прокачуватися. Тож не варто цілком і повністю покладатися на ізометричну планку. Але гарантуємо, що виконання цієї вправи у поєднанні зі збалансованим харчуванням і повноцінним відпочинком дозволить твоєму тілу змінитися до невпізнанності. Головне – не здаватися та продовжувати працювати над собою!

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