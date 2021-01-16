Наш новий герой – шведський ютуб-блогер Йоран Вінблад. Він завжди любив починати свій день з ранкової пробіжки. Мовляв, це допомагає йому почуватися енергійнішим і продуктивнішим. Тож хлопець вирішив спробувати бігати щодня. Розповідаємо на Men 24, як ця звичка вплинула на його життя.

Якщо раніше Йоран Вінблад міг пропускати дні пробіжки, то для свого експерименту він поставив собі просту та, здавалося б, досяжну ціль: бігати щодня без винятків. Йому пощастило жити у Швеції, в країні, де карантинні обмеження були лагідними. Тож втілити у життя свій план йому вдалося. А Men 24 розповідає, як щоденні пробіжки вплинули на життя блогера.

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Чому Йоран Вінблад почав бігати?

Блогер зізнався, що цей тип фізичної активності позитивно впливає на нього. А з часом він оцінив біг сповна.

Навіть якщо це коротка пробіжка, усього 10 або 20 хвилин, я краще працюю та можу зберігати концентрацію значно довше, якщо у мене була фізична активність на початку дня,

– зазначив він.

Тож він вирішив покращити свою загальну продуктивність, розпочавши челендж зі щоденного бігу.

Вінблад почав випробування після того, як йому поставили діагноз серцева недостатність. Тому лікарі порадили йому зав'язати з інтенсивними тренуваннями.

Я подумав, що якби міг займатися хоча б низькоінтенсивними тренуваннями. Тож я вирішив починати кожен день з короткої пробіжки. Таким чином, у мене з'явилося відчуття, що я все ще займаюся тим, що люблю. І це позитивно впливало на мій розум,

– зауважив Йоран.

Здебільшого Вінблад виявив, що виробити цю звичку та підтримувати свій ранковий графік досить легко. Йоран зауважив, що навіть у ті дні, коли він боровся з мотивацією у своїй роботі, "принаймні я зробив одну справу протягом дня" (маючи на увазі ранкову пробіжку – прим. Men 24).

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Його також турбувало те, що в результаті Вінблад отримає травму, адже він раніше жодного разу перед собою не ставив завдання щодня бігати. Але йому таки вдалося дійти до кінця 2020 року без проблем, що не може не тішити.

Звичайно ж, у мене були деякі больові відчуття тут і там, але це ніколи не було чимось, що повністю відволікало мене від бігу,

– додав він.

Ба більше: Йоран переконаний, що ранкові пробіжки позитивно вплинули на нього, запобігаючи появі травм. На його думку, ці незначні фізичні навантаження впливали на його сухожилля, м'язи, роблячи його сильнішим і гнучкішим. Тож у довгостроковій перспективі його тіло було готовим до складнішого рівня активності.

По завершенні 365-денного челенджу, Вінблад зізнався, що не планує зупинятися. Біг щодня протягом цілого року дав йому зрозуміти, що він не готовий позбуватися цієї корисної звички.

Я не бачу причин відмовлятися від цієї звички, яка була настільки корисною для мене. Вона покращила не лише мій фізичний стан, а й мене,

– підсумував Йоран.

Вінблад на власному прикладі показує, що зовсім не потрібно виснажувати себе бігом. Достатньо бодай 10 – 20 хвилин щоранку, щоб зробити себе продуктивнішим і здоровішим. Тим паче, що такий варіант фізичної активності підійде для тих, хто переживає, що спортзали з певною регулярністю зачинятимуться.

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