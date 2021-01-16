Наш новый герой – шведский ютуб-блогер Йоран Винблад. Он всегда любил начинать свой день с утренней пробежки. Мол, это помогает ему чувствовать себя более энергичным и продуктивным. Поэтому парень решил попробовать бегать каждый день. Рассказываем на Men 24, как эта привычка повлияла на его жизнь.

Если раньше Йоран Винблад мог пропускать дни пробежки, то для своего эксперимента он поставил себе простую и, казалось бы, достижимую цель: бегать ежедневно без исключений. Ему посчастливилось жить в Швеции, в стране, где карантин был мягким. Поэтому воплотить в жизнь свой план ему удалось. А Men 24 рассказывает, как ежедневные пробежки повлияли на жизнь блогера.

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Почему Йоран Винблад начал бегать?

Блогер признался, что этот тип физической активности положительно влияет на него. А со временем он оценил бег сполна.

Даже если это короткая пробежка, всего 10 или 20 минут, я лучше работаю и могу сохранять концентрацию значительно дольше, если у меня была физическая активность в начале дня,

– отметил он.

Поэтому он решил улучшить свою общую производительность, начав челлендж из ежедневного бега.

Винблад начал испытания после того, как ему поставили диагноз сердечная недостаточность. Поэтому врачи посоветовали ему завязать с интенсивными тренировками.

Я подумал, что если бы мог заниматься хотя бы низкоинтенсивными тренировками. Поэтому я решил начинать каждый день с короткой пробежки. Таким образом, у меня появилось ощущение, что я все еще занимаюсь тем, что люблю. И это положительно влияло на мой разум,

– отметил Йоран.

В основном Винблад обнаружил, что выработать эту привычку и поддерживать свой утренний график довольно легко. Йоран отметил, что даже в те дни, когда он боролся с мотивацией на своей работе, "по крайней мере я сделал одно дело в течение дня" (имея в виду утреннюю пробежку – прим. Men 24).

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Его также беспокоило то, что в результате Винблад получит травму, ведь он раньше ни разу перед собой не ставил задачу ежедневно бегать. Но ему удалось дойти до конца 2020 года без проблем, что не может не радовать.

Конечно же, у меня были некоторые болевые ощущения здесь и там, но это никогда не было чем-то, что полностью отвлекало меня от бега,

– добавил он.

Более того Йоран убежден, что утренние пробежки положительно повлияли на него, предотвращая появление травм. По его мнению, эти незначительные физические нагрузки влияли на его сухожилия, мышцы, делая его сильнее и гибче. Поэтому в долгосрочной перспективе его тело было готово к сложному уровню активности.

По завершении 365-дневного челленджа, Винблад признался, что не планирует останавливаться. Бег каждый день в течение целого года дал ему понять, что он не готов избавляться этой полезной привычки.

Я не вижу причин отказываться от этой привычки, которая была настолько полезной для меня. Она улучшила не только моё физическое состояние, но и меня,

– подытожил Йоран.

Винблад на собственном примере показывает, что совсем не нужно изнурять себя бегом. Достаточно хотя бы 10 – 20 минут каждого утра, чтобы сделать себя более продуктивным и здоровее. Тем более, что такой вариант физической активности подойдет для тех, кто переживает, что спортзалы с определенной регулярностью будут закрываться.