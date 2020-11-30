Якщо тобі здається, що ти ніколи не схуднеш, – глянь на нашого героя. Він допоможе тобі позбутися головної відмазки Еріка Картмена з "Південного парку", яка стосується "широкої кістки". Розповідаємо на Men 24, як змінився блогер після схуднення на 20 кілограмів.

Ютуб-блогер Джоел Вуд нещодавно поділився історією свого шляху до схуднення. Відразу ж зауважимо, що його він почав кілька років тому. Парубку вдалося позбутися зайвих 20 кілограмів ваги. Читай на Men 24, як йому це вдалося.

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Джоел боровся з розладом харчової поведінки після набору ваги в підлітковому віці, і він згадує, як його дієта і загальні звички в їжі сприяли тому, що він набрав ще більше ваги. У 2017 році, коли його вага досягла 95 кілограмів, він вирішив внести певні зміни у свій спосіб життя.

Це була не просто фізична вага. Я теж відчував емоційну вагу, тому що мене не влаштовувало те, як я виглядав, мене не влаштовувало те, що я відчував. У мене були певні проблеми зі здоров'ям, мій психічний стан був дуже поганим,

– розповів Вуд.

Він почав з невеликих змін у своєму харчуванні та незабаром почав помічати результати; він втратив 6,3 кілограма за перший місяць. Він також почав серйозніше ставитися до своїх вправ, визнавши, що у нього завжди був абонемент у тренажерний зал, але ніколи не було фізичної активності. Тому він підписався на Orange Theory, яка поєднує кардіо та силові тренування у мінливих схемах.

В іншому місці відео Джоел розбирає свою дієту. Він пояснює, як вивчення макроелементів було важливим кроком у його розумінні того, що дієта з високим вмістом білка буде для нього найкориснішою.

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"Вам необхідно споживати достатньо білка, щоб ваші м'язи могли відновлюватися, тому що, коли ви тренуєтеся, у ваших м'язах утворюються мікророзриви, і їм потрібен білок, щоб гоїтися більше та сильніше. Але, крім того, білок значно ситніший, ніж вуглеводи або жири... Пріоритет білку дійсно допомагає вгамувати голод", – додав він.

Найкраща порада, яку Джоел може дати будь-кому, хто тільки починає свій шлях зі зниження ваги, – не лякатися і не розчаровуватися.

"Просто почніть з малого і нарощуйте", – говорить він.

Маємо надію, тебе надихнула історія Джоела. Не здавайся та йди до своєї мети, якщо ти вже давно плануєш позбутися зайвого або побудувати тіло мрії!

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