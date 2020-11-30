Если тебе кажется, что ты никогда не похудеешь, – посмотри на нашего героя. Он поможет тебе избавиться главной отмазки Эрик Картмана из "Южного парка", которая касается "широкой кости". Рассказываем на Men 24, как изменился блогер после похудения на 20 кг.

Ютьюб-блогер Джоэл Вуд недавно поделился историей своего пути к похудению. Сразу же заметим, что его начал несколько лет назад. Молодому человеку удалось избавиться от лишних 20 килограммов веса. Читай на Men 24 , как ему это удалось.

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Джоэл боролся с расстройством пищевого поведения после набора веса в подростковом возрасте, и он вспоминает, как его диета и общие привычки в еде способствовали тому, что он набрал еще больше веса. В 2017 году, когда его вес достиг 95 килограммов, он решил внести некоторые изменения в свой образ жизни.

Это был не просто физический вес. Я тоже чувствовал эмоциональную вес, потому что меня не устраивало то, как я выглядел, меня не устраивало то, что я чувствовал. У меня были определенные проблемы со здоровьем, моё психическое состояние было очень плохим,

– рассказал Вуд.

Он начал с небольших изменений в своем питании и вскоре начал замечать результаты; он потерял 6,3 килограмма за первый месяц. Он также начал серьезнее относиться к своим упражнениям, признав, что у него всегда был абонемент в тренажерный зал, но никогда не было физической активности. Поэтому он подписался на Orange Theory, которая сочетает кардио и силовые тренировки в меняющихся схемах.

В другом месте видео Джоэл разбирает свою диету. Он объясняет, как изучение макроэлементов было важным шагом в его понимании того, что диета с высоким содержанием белка будет для него полезной.

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"Вам необходимо потреблять достаточное количество белка, чтобы ваши мышцы могли восстанавливаться, потому что, когда вы тренируетесь, в ваших мышцах образуются микроразрывы, и им нужен белок, чтобы заживать больше и сильнее. Но, кроме того, белок значительно сытнее, чем углеводы или жиры... Приоритет белка действительно помогает утолить голод" , – добавил он.

Лучший совет, который Джоэл может дать любому, кто только начинает свой путь по снижению веса – не пугаться и не разочаровываться.

"Просто начните с малого и наращивайте" , – говорит он.

Надеемся, тебя вдохновила история Джоэла. Не сдавайся и иди к своей цели, если ты уже давно планируешь избавиться от лишнего или построить тело мечты!