Уельський спортсмен успішно виніс повнорозмірне піаніно на гору Гарт в Уельсі. Екстремальний авантюрист і тренер з фітнесу Макс Гловер підняв 180-кілограмовий музичний інструмент на підйом довжиною 3,2 кілометра, щоб зібрати гроші для благодійної організації Royal Brompton і Harefield Hospital.

33-річному колишньому морському піхотинцю не звикати до складних випробувань: у 2019 році він пробіг марафон з 1,7-тонною машиною, прикріпленою до його спини. Пройшовши настільки виснажливе випробування на витривалість, він вирішив цьогоріч зробити ще один нетрадиційний подвиг. Розповідаємо на Men 24, як це відбувалося.

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"Думаю, я завжди був трохи іншим", – сказав Гловер Runner's World UK.

Макс Гловер був сповненим рішучості, тож вирішив не зупинятися на шляху до своєї мети. Тим паче ціль була блага: зібрати кошти для лікарні, яка підтримує його близького друга. Тож він почав програму силових тренувань ще торік.



Макс Гловер ніс піаніно, щоб зібрати гроші на благодійність / Фото з інстаграму Макса Гловера

Строгий план передбачав "присідання, румунську станову тягу, "прогулянки фермера", підйоми на ноги з обтяженням й інші подібні комплексні вправи". Коли заборони обмежили доступ до спортзалів, Гловер переніс свої тренування на відкриті майданчики.

"Я просто носив важкі речі у рюкзаку, продовжував збільшувати вагу і підіймався в гору. Я купив берген (піхотний рюкзак), оскільки знаю, що він може витримати велику вагу, і поклав туди гантелі, щоб взяти їх з собою в поле або парк", – розповів він.

Гловер зіткнувся з низкою перешкод упродовж усього періоду підготовки, включаючи травми та хвороби. Його підготовці завадили біль в Ахіллі у липні та раптове погіршення здоров'я за два тижні до події.

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Дивися, які сліди залишилися на тілі Макса після божевільної витівки:

Замість того, щоб демотивувати його, ці негаразди тільки ще більше підштовхнули його до досягнення мети.

"Я думаю, що перебування у морській піхоті було основою сили духу та рішучості зробити щось подібне", – говорить він.

У супроводі невеликої групи прихильників під назвою "Team Lungs" він досяг вершини за 3 години 45 хвилин. Після зняття вантажу зі спини й ковтка заслуженої кави, спортсмен-переможець і його команда могли насолодитися прекрасною грою на піаніно дівчини, яка супроводжувала спортсмена.

"Це був один з тих чарівних моментів. Скільки дітей можуть сказати, що вони грали на справжньому піаніно на вершині гори?!", – додав він.

Щоб підтримати справу Гловера, ти можеш зробити пожертвування тут.

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