Казалось бы, что такого в исполнении отжиманий до отказа за один подход? Это же займет у тебя несколько минут от силы. Ладно, а если усложнить задачу? Выполнять это упражнение каждый день. Ежедневно в течение года. Наш новый герой целый год отжимался до отказа. Читай на Men 24, как это повлияло на его тело.

Популярный ютьюб-блогер Трой Адашун в новом ролике рассказал о челлендже, который он себе устроил в 17-летнем возрасте. Тогда он попытался течение целого года отжиматься до отказа. Рассказываем на Men 24 , как это изменило его тело.

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Количество не имеет значения

Блогер утверждает, что выполнение отжиманий ежедневно до отказа в течение года может дать множество преимуществ. И здесь не имеет значения, сколько раз ты сможешь оттолкнуться от пола. Со временем ты увидишь определенные физические улучшения, которые не могут не радовать.

Но не только в росте возможностей заключаются улучшения от такого вида тренировок. Адашун заметил, что это простой способ начать структурировать свои тренировки. У тебя будет всего одно дело за день: единственная задача, которую нужно выполнить, чтобы чувствовать себя отлично. Это может помочь поддержать другую часть твоего режима, если будешь строить его вокруг.

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Ты можешь больше

Отжимания до отказа – отличный способ сконцентрироваться на мыслях и напомнить себе, как много ты можешь сделать, прежде чем истощишь себя. Даже для опытных спортсменов это может стать отличным стимулом перестать жалеть себя во время тренировок.

Понятное дело, что тратить целый год на такой челлендж совсем не обязательно. Можешь начать с месяца. За 30 дней ты сможешь увидеть, насколько развились твои мышцы, что теперь может твоё тело и выявить слабые места. Наш герой, например, спокойно может выполнить более 50 отжиманий за 1 подход. Но он не собирается на этом останавливаться, поставив задачу выполнять 100!