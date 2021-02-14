Блогер Стэн Брауни не останавливается, устраивая себе новые сумасшедшие челленджи. На этот раз парень решил привлечь к этой затее еще и своего брата Йорга и его друга Арьена. Они должны были выполнять по 200 отжиманий в день в течение месяца. Men 24 рассказывает, чем все закончилось.

Стэн Брауни объясняет, что прежде всего, хочет, чтобы каждый улучшил свою технику и выносливость в этом упражнении. И, конечно же, набрался силы. Он добавляет, что в процессе их телосложения может стать крепче. Но эти изменения, скорее всего, будут незначительными после такого короткого промежутка времени.

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Каждый участник челленджа представляет свой уровень способностей: Стэн – новичок, Йорг – средний, а Арьен – продвинутее. В начале месяца Брауни проверяет, сколько последовательных повторений отжиманий они могут сделать, чтобы сформировать базовый уровень. Стен выполняет 36 повторений, Йорг – 50, а Арьен – целых 80!

Чего Брауни не говорит сразу, так это того, что в конце 30-дневного испытания каждое дополнительное качественное повторение, которое они смогут выполнить за один раз, будет стоить 10 долларов!

Если бы я сказал им заранее, они, вероятно, немного расслабились бы ,

– отметил блогер.

Стен, Йорг и Арьен записывают свой прогресс в течение месяца. Они ежедневно делают фотографии своего телосложения, чтобы отслеживать любые видимые изменения, а также рассчитывают время, когда они делают свои 200 повторений.

Смотри, как проходил челлендж 200 отжиманий в течение 30 дней:

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На 30-й день Стэн набрал около фунта мышц и заметно вырос в груди. Йорг действительно похудел во время испытания, а также показывает определенные успехи в груди. А вот Арьен, который не ожидал больших изменений, ведь считался достаточно продвинутым в этом упражнении, потерял часть жира, а также может похвастаться наращиванием объема груди на 2 сантиметра.

Возможно, самое главное, что максимальное количество отжиманий Арьена выросло с 80 до 114 повторений. А это значит, что Брауни теперь должен ему 340 долларов США!