Немцы знают толк в построении причудливых мотоциклов. Ребята из мастерской Woidwerk сумели совместить металл и дерево в байке BMW R100 / 7. Смотри на Men 24, как теперь выглядит кафе-рейсер!

Ральф Еггль живет в городе Фитхе на юго-востоке Баварии. В своей мастерской Woidwerk он создает потрясающие мотоциклы. Он берется за модернизацию мотоциклов, но делает это немного по-другому. Наглядный пример этому – BMW R100 / 7. Это байк, в котором сочетается металл и дерево.

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Два года назад со мной связался клиент и сказал, что ему нужен кафе-рейсер BMW,

– отметил Ральф.

Клиенту он показал только что приобретенный BMW R100 / 7. Байк был полностью стоковым. Исключением является обтекатель RT, рассчитанный на дальние поездки. Поэтому именно этот мотоцикл они решили взять в работу.



В основу проекта лег мотоцикл BMW R100 / 7

Требование клиента было четким. Он сказал, что я думаю, что ваша работа такая хорошая, поэтому просто делайте ее! Все, что он оговорил, это то, что важно иметь прохладное дерево и кожу, поскольку он охотник и любитель природы,

– подчеркнул Ральф.

На следующее утро Ральф взял бумагу и ручку, чтобы набросать дизайн, который можно будет перенести на байк.

Для меня было важно создать крутое сочетание оригинального мотоцикла с патиной путешествий на дальние расстояния и современный вид,

– говорит он.

Наряду с уникальным дизайном мотоцикла, он хотел придать ему более гладкие пропорции. Поэтому Ральф побудил своего клиента привлечь отца к поискам нового бака. Причина заключалась в том, что его отец был заядлым коллекционером мотоциклов. В его гараже было много уникальных мотоциклов и бесчисленное количество запчастей.

План сработал, и вскоре у них появился список редких и необычных танков на выбор. Затем они сузили список до бака от UT, немецкого мотоцикла, произведенного под Штутгартом в период с 1922 по 1962 годы.



Бак для байка удалось найти с помощью отца клиента

Когда новый бак установили ровно на раме, Ральф приступил к сборке мотоцикла. Задняя часть была первой и начиналась как изготовленный на заказ стальной подрамник, на который он крепил блоки из орехового дерева. Затем он сформировал хвостовую часть при помощи бензопилы, и закончил ее шлифовальной машинкой.

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Современные штрихи мотоциклов проявились в виде фары в стиле V-Rod, утопленной глубоко между укороченными вилками. Чтобы улучшить управляемость сзади, Ральф заменил старые Hagons на новое предложение от YSS. Одномерный манометр, расположенный перед баком, тоже является современной модернизацией. Спидометр Motogadget MST Vintage выглядит, как родной в корпусе из натурального ореха и нержавеющей стали, который Ральф также вылепил вручную.

Другие элементы этой уникальной конструкции ручной работы охватывают набор легкосплавных ручек руля, покрытых натуральной кожей. Кожаная тема перешла на чехлы для подножек, кабельные стяжки и сиденье, которое Ральф обработал большими отверстиями в стиле заклепок.



Байк получил набор легкосплавных алюминиевых ручек руля, покрытых кожей

Чтобы на байке можно было ездить по улицам на законных основаниях, он должен иметь соответствующее освещение и номерной знак. Для этого Ральф построил набор нестандартных крыльев из алюминия и установил все на заднюю часть.

По просьбе клиента, R100 / 7 имеет оттенки зеленой краски, напоминающие его охотничье снаряжение. В то же время детали ручной работы остаются серыми, предоставляя байку целенаправленный утилитарный вид. Двигатель также сохранил свою оригинальную чистую обработку с заслуженной патиной.



Ральф построил нестандартные алюминиевые крылья, чтобы повесить номерной знак

Танк UT отреставрировали с помощью свежей краски и латунной фурнитуры. Эмблемы остались нетронутыми соответственно к теме.

Последним штрихом для этого уникального кафе-рейсера BMW стал кастомный выхлоп от Woidwerk и литиевая батарея, аккуратно расположена под коробкой передач.

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