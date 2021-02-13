Якщо ти фанат спортивних ретробайків, то цей Honda CBR600RR однозначно тобі сподобається. Він поєднує у собі класичну якість збірки й інженерні рішення японців. Виходить справжня п'янка суміш, яка не залишає байдужим жодного прихильника байків!

Над Honda CBR600RR працював італійський майстер Френсіс фон Туто. Він щойно повернувся на батьківщину після 8 років у Квінсленді, Австралія. Сам же байк залишився в Австралії, де він тішить свого власника Оззі.

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"Після використання донорів з середини 70-х до початку 90-х років, я вирішив зробити ставку на байк номер дев'ять: споруда у стилі ретро, ​​що починається з сучасної бази", – розповідає Френсіс.



Ця модель близька серцю майстра з Італії

Він вибрав CBR600RR, тому що це близька його серцю модель.

"Друге покоління випустили, коли я працював у представництві Honda у Флоренції. У мене були десятки цих байків, які проходили обслуговування і модернізацію, тому я їх досить добре знаю. Я особисто володів чотирма з них, двома в Італії та двома в Австралії", – згадує він.

Спочатку Френсіс планував, що ця модель 2006 року стане його трековим байком в Австралії. Купив він його з косметичним пошкодженням, але на одометрі залишалося усього 30 000 кілометрів.

"З точки зору конструкції та двигуна він був абсолютно ідеальним", – наголосив він.



Френсіс наголошує, що байк був у майже ідеальному стані

CBR протягом тривалого часу простоював у гаражі, тому Френсіс почав з того, що зробив йому серйозну послугу – аж до промивання й очищення всієї паливної системи та всіх восьми форсунок.

"На байках inline-4 дуже мало місця для роботи, особливо навколо головки блоку циліндрів, але якість японських компонентів завжди цінується", – додав Френсіс.

Потім він відновив підвіску, полагодив ущільнення, які протікають та почав пробну установку класичного кузова зі скловолокна, що лежить в його майстерні.

"Передній обтічник – гоночна репліка Ducati 900ss зі скловолокна, створена гуру Брісбена Полом Боровінскі, а потім модифікована відповідно до вимог Honda", – розповів він.



Передній обтічник зроблений зі скловолокна

Щоб відповідати новому кузову, Френсіс виготовив нові кріплення і новий підрамник.

"Він повністю знімний, тому я міг би хоч раз залишити основну раму недоторканою. Якщо взяти спортивний мотоцикл в ролі донора, легкість – необхідність, тому я вибрав алюміній", – сказав він.

Конструкція підрамника адаптована з пристрою, який Френсіс побудував для одного зі своїх попередніх 600RR. Модифікований за допомогою зварювальників CSF у Квінсленді, він зроблений з труби квадратного перетину 25 міліметрів, а також має місце для блоку електроніки, літієвої батареї та реле стартера. Хвостова горбинка також є домом для індикаторів 3-в-1 від Purpose Built Moto.



Новий підрамник повністю знімний

Обтічник 900ss пройшов серйозну хірургію, оскільки в оригінала були занадто довгі бічні крила, і потік у повітряний короб був поганим. Френсіс підрізав його, встановив тонований екран і вирізав отвір для 4,5-дюймової бічної фари Koito H4 у класичному стилі Suzuka 8 Hours. Обтічник виявилося складно встановити, що змусило його зробити дві повні спроби виготовлення стійок і кронштейнів, поки він не був щасливий.

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"Це farina del mio sacco, що перекладається як "Моя власна мука". Італійська приказка, що означає: "Я зробив все сам"!, – говорить він.

Родзинкою є швидкороз'ємний центральний штифт: міцний алюмінієвий стрижень, який вставляється в трубку, приварену до задньої частини приладової панелі, і фіксується R-подібним затискачем для легкого зняття. Міцна конструкція та стійкість є обов'язковими, оскільки ця установка здатна розвивати швидкість понад 250 кілометрів на годину.



Байк здатний розганятися до 250 кілометрів на годину

Вихлопна система незвично непомітна для нестандартної збірки; це нова інтерпретація Френсісом системи Moriwaki RC211V 4-в-2. Колектори стандартні, подрібнюються перед катетерним конвертером і модифікуються у кінці – все з труб з нержавіючої сталі.

Між іншим, Френсіс акуратно зрізує труби пилкою: "Раніше я користувався кутовими шліфувальними машинками, і це не тільки смертельно нудно, але і складно тримати пряму лінію. Так що зробіть собі послугу і купіть пряму або холодну пилу, у залежності від вашого гаманця!"



Вихлопна система – непомітна для нестандартної збірки

"Короткі" глушники виготовлені з 63-міліметрової труби SS, а для з'єднань під хвостовиком Френсіс використовував молоток і візок ручної роботи, щоб зменшити діаметр до 44 міліметрів. Обидва глушники укомплектовані "маленькими перегородками для бомби".

"Чувак, вона дійсно кричить на 5000 оборотах на хвилину! Це дуже чистий і сердитий звук, що надає цій збірці справжній "гоночний характер", – повідомляє Френсіс.



Глушники виготовлені з 63-міліметрової труби SS

"Коли у мене був справжній Moriwaki на моєму попередньому CBR, діапазон потужності повністю змінився – крутний момент був збільшений до вищих обертів, і все, що було нижче 8000, стало нуднішим. Але ця система хороша у всьому. І я дуже щасливий, враховуючи, що я не встановив допоміжний блок керування двигуном і використовував стандартний фільтр і повітряний короб", – каже він.

Бак – заводський, але, оскільки Френсіс зняв повітроводи, йому довелося покрити щілини пластиковим зварюванням. Переднє крило – це справжній аксесуар з вуглецевого волокна Honda від моделі 600RR 2010 року випуску, але бічні кришки зроблені вручну.



Байк заводський, але потребував доопрацювання

"Мені сподобалося, як оригінальні встановлені на рамі та під кришкою бака, але вони не мали нічого спільного з формою хвоста", – говорить Френсіс.

Сидіння також було виготовлено власними силами з основою зі скловолокна, спінене й оброблене майстром оббивки Девідом Вебстером.

"Я не був упевнений у дизайні до самої останньої хвилини, але мені дійсно подобається готовий продукт. Він кріпиться до рами всього одним болтом на 6 міліметрів ззаду і широкою смугою липучки, щоб утримувати передню частину – цього більш ніж достатньо, оскільки він вже щільно прилягає!", – наголосив Френсіс.



Френсіс не був переконаним, що дизайн йому подобається до останньої хвилини

Він завершив модернізацію переднім радіальним головним циліндром Brembo, виносним резервуаром і плетеними стропами. Повністю регульовані задні комплекти та знімач заднього гальмівного бачка додають останній "гоночний" штрих і дозволяють агресивніше триматися при проходженні поворотів.

Шини від Pirelli Diablo Rosso Corsa II: "Supercorsa була б навіть краще, але для дорожнього використання вони абсолютно марні. Я побудував цей байк з наміром "виглядати круто" без шкоди для характеристик і при цьому потенційно бути щоденним гонщиком".

Чорно-жовта фарба – данина поваги однієї з багатьох культових ліврей спортбайків Honda, яку знімав Джиммі Лукас в Extreme Dents.

"Срібні крила на баку взяті з колірної схеми CBR 2005 року, а срібний хвіст використовувався для червоно-синьої моделі 2006 року. Мені подобаються ці кольори – я б додав жовті елементи у кожну свою збірку! Це нагадує мені спортивні автомобілі Renault і автоспорт 80-х у цілому", – розповідає Френсіс.



На забарвлення його надихнула культова ліврея спортбайків Honda

"Принадність сучасних байків у тому, що вони й так неймовірно швидкі та добре справляються, не вдаючись до серйозних поліпшень – якщо, звичайно, ви не дуже швидкий гонщик! Так що ви можете просто позбутися непотрібного, додати задні комплекти, вихлоп, гальмівні магістралі і хороший набір м'яких гумових покриттів... і готово!", – говорить Френсіс.

Ми вже уявили, як ганяємо ідеальними вулицями Австралії на цьому крутому спортивному ретробайку. Шкода, щоправда, країна кенгуру нам світить ще не скоро…



Тепер на байку можна круто гасати дорогами Австралії

Усі фото Dallas Shultz

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