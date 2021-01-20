Кожен автолюбитель знає Mercedes-Benz 300 SL. Він прославив двері "крило чайки" з петлями на даху. І це попри те, що дизайнерський трюк уперше використали на Bugatti Type 64. Майстерня Tamarit в Аліканте (Іспанія) створила байк Gullwing X. На його дизайн надихнув саме 300 SL. Гайда на Men 24 дивитися, що дизайнери запозичили у німців!

Gullwing X – вдосконалена версія дизайну Tamarit "крило чайки". Цей прототип – перший в обмеженій серії з дев'яти байків. Хосе Антоніо з іспанської майстерні описує його як "спортивну" версію. Він запевняє, що гальма, диски, карбюратори та система охолодження значно покращені. Дизайн теж вражає. Дивися на Men 24 на мотоцикл Gullwing X, на який надихнув Mercedes "Крило чайки".

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На створення байка надихнув легендарний Mercedes-Benz 300 SL / Фото Motor1

Базою мотоцикла є карбюраторний Triumph Thruxton. Тож байк оснащений 865-кубовим паралельним циліндровим двигуном з повітряним охолодженням і потужністю 70 кінських сил у базовій комплектації.

Tamarit запевняє, що їх версія видає неймовірні 98 кінських сил, завдяки повній реконструкції двигуна, великим клапанам, гарячим кулачкам і вільній вихлопній системі Tamarit "Speedster". Крім того, байк оснастили двома гоночними плоскими карбюраторами Keihin FCR39 з датчиками TPS. Також є спеціальна установка масляного радіатора у рамі з обробленими ребрами, які допомагають системі охолодження працювати ефективніше.



Оновлений байк видає 98 кінських сил / Фото Tamarit

Новий кузов зроблений зі склопластику, до якого з внутрішньої сторони прикріплений стандартний паливний елемент.

Найбільшою проблемою було розміщення гідравлічної системи усередині, щоб можна було підняти цілісний корпус, щоб отримати доступ до батареї та решти електроніки,

– говорить Хосе.



Новий корпус мотоцикла створений зі склопластику / Фото Tamarit

Гідравлічні компоненти розташовані всередині труб рами під чотирма подушками. Біля кермової колонки є шарнірний вузол, а корпус кріпиться до рами декількома штифтами. Обтічник спроєктований і виготовлений вручну компанією Tamarit, а його форма повторює ретро-вигини 300SL.



Форма обтічника повторює ретро-вигини 300 SL / Фото Tamarit

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Колеса особливо вражають: це легкий дизайн Radio від Kineo, що поєднується з дисками Galfer і супортами Beringer, з важелями Kustom Tech на кермі. Верхня частина байка виготовлена за індивідуальним замовленням, з вбудованим цифровим спідометром Motogadget і сигнальними лампами, щоб кабіна залишалася надчистою.



Верх байка виготовлений за індивідуальним замовленням / Фото Tamarit

Попри вінтажний вид вилок, вони є відремонтованими оригіналами – з новими внутрішніми елементами від Hagon і хромованими "пружинами", доданими до верхньої частини, щоб підкреслити атмосферу ретро. Амортизатори – повністю регульовані блоки Hagon "Nitro" з нержавіючої сталі.



Вінтажні вилки – відремонтовані оригінали / Фото Tamarit

Більше сучасності виходить від електрики, яка проходить через всюдисущий блок управління Motogadget mo.unit. А для полегшення запуску передбачена безконтактна цифрова система запалювання з двигуном без ключа.

Для нас Gullwing X – ідеальне поєднання "сучасного" і "класичного". Стиль бездоганний, у ньому багато потужності, і він, ймовірно, буде таким же надійним, як будь-який сучасний виставковий байк.

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