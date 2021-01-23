Некоторые специализированные мастерские занимаются модернизацией мотоциклов. Но это слишком просто, подумали ребята из эстонского Renard Speed. Они решили поднять кастомизацию на новый уровень. Их BMW R80 – настоящий Франкенштейн, собранный из деталей, которые были в гараже. Смотри крутые фото байка на Men 24!

BMW R80 – мотоцикл, собранный из запчастей, которые были в мастерской Renard Speed. Ребята решили не избавляться от старых и ненужных деталей, подарив им новую жизнь. Донором для байка стал BMW R80 / 7 модели 1979 года. Смотри на Men 24, что из этого вышло!

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Сначала Ренард отремонтировал и очистил 42-летний двигатель R80 / 7, а затем соединил его с четырехступенчатой ​​коробкой передач от старого R80 / 5. Это прочная конструкция с воздушной камерой. Выхлопную систему решили поставить новую. Она изготовлена ​​из нержавеющей стали. Бригада изготовила ее с нуля – от коллекторов "два в одном" к одинарному глушителю.



Состоит байк из различных запчастей, которые лежали в мастерской

Большинство деталей в этом сборнике взяты из старого мотокросового CZ. Ренард адаптировал их для BMW. Он сохранил стандартное 18-дюймовое заднее колесо BMW, но расширил маятник, чтобы он соответствовал длине новых амортизаторов.



Большинство деталей Ренард взял со старого мотокросового CZ

Кузов R80 – смесь изготовленных на заказ и утилизированных деталей. Топливный бак – еще одна находка CZ. Ренард расширил туннель, чтобы он отвечал раме мотоцикла, а затем сделал для него "аналоговый" датчик уровня топлива. Сиденья изготовлено по индивидуальному заказу – построено на алюминиевом поддоне и обитое куском потрепанного винила, который валялся в мастерской.



Сиденья изготовлено по индивидуальному заказу

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Команда также модифицировала подрамник BMW, а потом добавила задний багажник, снятый с другой байка. Рулон с инструментами – старый инвентарь из собственного магазина одежды и снаряжения Ренарда. Крылья заказали у итальянской компании Parafanghi Bastia, а желтые номерные таблички – алюминиевые детали ручной работы.



Крылья заказали у итальянской компании Parafanghi Bastia

Фара – стандартная деталь, установленная на модифицированных кронштейнах Honda XBR и окружена парой светодиодных поворотников. Ниже – пара подножек BMW R nineT Scrambler.



Фара установлена ​​на модифицированных кронштейнах

BMW Ренарда объединяет множество мелких и продуманных деталей. Форма правой номерной доски облегает глушитель, а на левой есть вырез для рычага кикстартера. Команда даже модифицировала заднюю часть переднего крыла, добавив прорезь под выхлопную трубу.



BMW состоит из множества продуманных деталей, которые понравятся фанатам мотоциклов

Все фото Kalle Veesaar