За останні кілька років стартапи, які займаються електричним транспортом, ростуть як гриби. У країнах Азії, Європи й Австралії електричні байки все частіше можна побачити на вулицях. Тож FTN Notion, новозеландський стартап, вирішив долучитися до світу електрифікованого транспорту. Він готує до випуску свій перший електричний байк. Гайда дивитися на Men 24, чим вразить новинка!

Завдяки своєму простому та практичному продукту компанія прагне забезпечити стійку мобільність не лише в Новій Зеландії, а й далеко за її межами. То що ж робить електричний мотоцикл FTN Motion? Гайда розбиратися разом з Men 24.

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На відміну від багатьох інших електричних мотоциклів, представлених на ринку, у машині FTN Motion використовується надзвичайно просторий і водночас мінімалістичний дизайн. Електромотоцикл, оформлений у ретро-стилі, неймовірно просторий усередині, що оцінять фанати коротких мандрівок.



Байк може похизуватися мінімалістичним дизайном і містким багажником / Фото FTN Motion

Що стосується техніки, то FTN Motion – мопед. Про це свідчить його максимальна швидкість у 50 кілометрів на годину.

При цьому в нього є потенціал стати фаворитом серед новачків. Одна з причин – полегшені ліцензійні вимоги у порівнянні з повноцінними мотоциклами. Зауважимо, що електричний мопед FTN Motion у стилі кафе-рейсерів перебуває у розробці ось уже кілька років. У компанії невтомно працюють над стилем і функціональністю. Усе для того, щоб фінальна версія задовольнила не лише естетів, а й тих, хто планує використовувати байк на щодень.



Максимальна швидкість мопеда – 50 кілометрів на годину / Фото FTN Motion

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FTN Motion уже відкрила замовлення на придбання свого електричного мопеда. Для цього потрібно внести заставу у розмірі 100 новозеландських доларів (близько 2000 гривень). Згодом, коли продукт буде готовим до випуску, цю заставу вирахують з повної вартості покупки. Обійдеться байк у 7 995 новозеландських доларів (майже 162 тисячі гривень) за вступні моделі Founders Edition. Що ж стосується масового користувача, то достеменно невідомо, коли стартап планує перейти на продаж за межами країни.

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