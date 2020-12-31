Усі ми неодноразово чули, що для набору м'язової маси необхідно їсти по 4 – 5 разів на день. Якщо не більше. Але наш новий герой – справжній відчайдух. Бодібілдер вирішив спробувати їсти усього 2 рази на день. Дивися на Men 24, чим закінчився експеримент спортсмена.

Бодібілдер Азіл Суід на власному каналі показує трансформацію, яку пройшло його тіло. Один з останніх роликів хлопця присвячений харчуванню. А якщо бути точнішими, споживанню їжі 2 рази на день. Розповідаємо на Men 24, чим закінчився експеримент для Азіла.

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Азіл прокидається щоранку о 7 годині, але не їсть до 12 – 13 години. Щоб пережити ранок він рекомендує пити багато води. Також можна додати трішки кофеїну, який допоможе приглушити відчуття голоду.

Харчуватися двічі на день, але з розмахом

Перший прийом їжі в Азіла пристойний. Він готує собі яєчні білки з болгарським перцем, цибулею, грибами, помідорами. Також спортсмен снідає, якщо це можна так назвати, вівсяними пластівцями з полуницею, чорницею, йогуртом і мірною ложкою сироваткового протеїну.

Загальна калорійність – 815 калорій.

– 815 калорій. Кількість білка – 77 грамів.

Він наголосив на тому, що у такому режимі харчування кількість їжі має бути більшою, ніж ти звик. І тут немає нічого дивного, адже в іншому випадку ти суттєво урізаєш кількість калорій.

Це буде 2 великі прийоми їжі. І ти повинен споживати усю добову калорійність усього за 2 прийоми. Я сиджу голодним весь ранок, але це нормально, якщо ти перекусиш, щоб бути впевненим у тому, що почуваєшся ситим весь день,

– додав Азіл.

Також він наголосив на тому, що у твоєму раціоні має бути багато білка, помірна кількість вуглеводів, а також невелика – жиру. Це гарантує, що всі калорії даруватимуть максимальну ситність.

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Графік тренувань

Азіл рекомендує тренуватися через 1 – 2 години після прийому їжі. Натомість тренуватися перед сніданком не варто. У тебе різко підвищиться апетит після тренування, тож є ймовірність, що ти з'їси зайве. А це не принесе тобі бажаного результату.

Азіл прагне споживати близько 2400 калорій на день та дає собі свободу вибирати, коли та як їх розподіляти.

Коли ти дійсно голодний після тренування і з нетерпінням чекаєш другого прийому їжі, з'їж, скажімо, 400 калорій. І лише через 30 хвилин можеш ще щось додати, якщо відчуття голоду не відступило,

– додав він.

А так виглядав наш герой перед тим, як почав харчуватися двічі на день й активно тренуватися

Обмежувати себе чи ні?

Багато людей вважають, що можна їсти 2 рази на день, щоб схуднути та підтримувати своє тіло в ідеальній формі. І почасти ця думка є правильною. Але тут не варто забувати, що харчування – частина успіху. Потрібно ще й достатньо часу приділяти фізичній активності, а також відпочинку. Без усього цього досягнути успіху буде вкрай складно.

Я використовую цю стратегію харчування останні 3 роки. І вона ніколи мене не підводила. Ця дієта працює, адже вона дозволяє мені зберігати статуру та м'язову масу. І це вже мій спосіб життя,

– підбив підсумок він.

Ти теж можеш спробувати харчуватися двічі на день. Але пам'ятай про те, що перекуси між основними прийомами – це не про шоколадні батончики або фастфуд. Лише так ти зможеш досягнути бажаного результату без необхідності цілими днями ходити з контейнерами з їжею!

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