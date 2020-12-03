Ніщо так не надихає на зміни, як реальні історії з життя. У новому матеріалі Men 24 розповість тобі про хлопця, котрому вдалося позбутися 120 зайвих кілограмів. Дивися, наскільки змінилося його тіло та що він для цього зробив!

Знайомся, це Ендрю Голдблатт. У 15-річному віці, після смерті батька, він упав у глибоку депресію. Став замкнутим у собі, ледь виходив з дому та знайшов розраду у шкідливій їжі. Men 24 розповість його історію трансформації з гидкого каченяти на крутого хлопця. Вона однозначно надихне й тебе!

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Я не хотів нічого робити. Просто сидів у своїй тихій кімнаті. Я набрав близько 136 кілограмів за 4 роки. Завжди їв і пив погані продукти,

– зізнається Ендрю.

Потім він зрозумів, що так далі продовжуватися не може. Він спробував різні дієти, але схуднути йому не вдалося.

Я схуд на декілька кілограмів, а наступного тижня або місяця у мене стався рецидив. І кожен день був новою пасткою для моєї дієти,

– розповів Голдблатт.

У найважчий період його вага досягнула позначки 244 кілограми. Це викликало серйозну загрозу для здоров'я, через яку він ледь не загинув. І лише після цього парубкові вдалося переосмислити своє життя та змінити його кардинально!

Я ледве міг встати з ліжка, тому я навіть не кажу про спуск сходами,

– зізнався Ендрю.

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Він вирішив дати собі шанс і взявся за остаточний план зі схуднення, прогулюючись домом. Його метою було пройти бодай милю. Після того, як він скинув кілька кілограмів, Ендрю нарешті пішов у спортзал і "швидко закохався у фітнес та спорт". І так малими кроками його тіло набувало нової форми, а також позбувалося зайвого. Доти, поки ваги не показали цифру на 122 кілограми меншу!

Врешті-решт, для мене це ясно. Ти єдиний, хто може виправити твоє життя. Ти не можеш дозволити іншим робити це за себе. Тож усім, хто прагне схуднути, я раджу: Не чекайте та рухайтеся! Негайно!,

– резюмував Ендрю.

Тож не варто очікувати, поки хтось нарешті візьметься за твоє тіло. Візьми себе в руки та стань нарешті кращою версією себе вчорашнього!

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