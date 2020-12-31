Все мы неоднократно слышали, что для набора мышечной массы необходимо есть по 4 – 5 раз в день. Если не больше. Но наш новый герой – настоящий сорвиголова. Бодибилдер решил попробовать есть всего 2 раза в день. Смотри на Men 24, чем закончился эксперимент спортсмена.

Бодибилдер Азил Суид на собственном канале показывает трансформацию, которую прошло его тело. Один из последних роликов парня посвященный питанию. А если быть точнее, потреблению еды 2 раза в день. Рассказываем на Men 24 , чем закончился эксперимент для Азила.

Это интересно Блогер на месяц отказался от сахара: смотри, как изменилось его тело

Азил просыпается каждое утро в 7:00, но не ест до 12 – 13 часов. Чтобы пережить утро он рекомендует пить много воды. Также можно добавить немного кофеина, который поможет приглушить чувство голода.

Питаться дважды в день, но с размахом

Первый прием пищи в Азила приличный. Он готовит себе яичные белки с болгарским перцем, луком, грибами, помидорами. Также спортсмен завтракает, если это можно так назвать, овсяными хлопьями с клубникой, черникой, йогуртом и мерной ложкой сывороточного протеина.

Общая калорийность – 815 калорий.

Количество белка – 77 граммов.

Он отметил, что в таком режиме питания количество пищи должно быть больше, чем ты привык. И здесь нет ничего удивительного, ведь в противном случае ты существенно урезаешь количество калорий.

Это будут 2 большие приемы пищи. И ты должен потреблять всю суточную калорийность всего в 2 приема. Я сижу голодным все утро, но это нормально, если ты перекусишь, чтобы быть уверенным в том, что чувствуешь себя сытым весь день,

– добавил Азил.

Также он отметил, что в твоем рационе должно быть много белка, умеренное количество углеводов, а также небольшое – жира. Это гарантирует, что все калории будут дарить максимальную сытность.

Примечательно Этот блогер похудел на 20 килограммов, теперь он звезда сети

График тренировок

Азил рекомендует тренироваться через 1 – 2 часа после приема пищи. Зато тренироваться перед завтраком не стоит. У тебя резко повысится аппетит после тренировки, поэтому есть вероятность, что ты съешь лишнее. А это не принесет тебе желаемого результата.

Азил стремится потреблять около 2400 калорий в день и дает себе свободу выбирать, когда и как их распределять.

Когда ты действительно голоден после тренировки и с нетерпением ждешь второго приема пищи, съешь, скажем, 400 калорий. И только через 30 минут можешь еще что-то добавить, если чувство голода не отступит,

– добавил он.

А так выглядел наш герой перед тем, как начал питаться два раза в день и активно тренироваться

Ограничивать себя или нет?

Многие люди считают, что можно есть 2 раза в день, чтобы похудеть и поддерживать свое тело в идеальной форме. И отчасти это мнение является правильным. Но здесь не стоит забывать, что питание – часть успеха. Нужно еще и достаточно времени уделять физической активности, а также отдыху. Без всего этого достичь успеха будет крайне сложно.

Я использую эту стратегию питания последние 3 года. И она никогда меня не подводила. Эта диета работает, ведь она позволяет мне сохранять фигуру и мышечную массу. И это уже мой образ жизни,

– подвел итог он.

Ты тоже можешь попробовать питаться два раза в день. Но помни о том, что перекусы между основными приемами – это не про шоколадные батончики или фастфуд. Только так ты сможешь достичь желаемого результата без необходимости целыми днями ходить с контейнерами с едой!