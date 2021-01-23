Готовы поспорить, что в твоем шкафу найдется хотя бы одна вещь из Zara. И если это не будет одежда испанского бренда, то однозначно где-то завалялся уже легендарный бумажный пакет. Men 24 расскажет тебе 10 малоизвестных фактов об этом бренде. В частности, мы объясним бешеную популярность пакетов Zara!

Zara – популярный бренд с 45-летней историей. Ты можешь быть далеким от мира моды, но точно слышал о Zara. А мы на Men 24 решили подготовить для тебя 10 крутых фактов об испанском бренде. Они однозначно тебя удивят!

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1. Его основал Амансио Ортега 24 мая 1974. Уже через год на улице Хуана Флореса в Ла-Корунье открылся первый магазин Zara. К концу 2019 насчитывалось 2139 магазинов по всему миру.



В мире насчитывается более 2000 магазинов Zara / Фото Unsplash

2. В 1988 году в Порту открыли первый магазин Zara за пределами Испании. Тогда это было самое большое событие в португальском городе до приезда Сары Карбонеро (волшебная телеведущая и спортивная журналистка).

3. Амансио Ортега родился в 1936 году в Бусдонго где Арбас (Леон). Если ты введешь в Google "Amancio Ortega joven", то удивишься, не увидев ни одной фотографии, на которой он изображен молодым. Оказывается, первая известная фотография Ортеги сделана 15 сентября 1999. Она появилась на 7 странице первого отчета Inditex. Тогда ему было 63 года!

4. Ежегодно Zara продает около 1 миллиарда предметов одежды по всему миру. Предполагаем, что половину этих вещей покупает твоя девушка.

5. Zara выпускает 12 000 единиц каждой одежды. После этого ее распространяют по всему миру. Поэтому нет ничего удивительного, что ты увидишь во время отдыха за границей кого-то в такой же рубашке.



Если ты увидишь кого-то в таком же костюме – не удивляйся / Фото Unsplash

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6. Сначала бренд должен был называться Зорба. В честь персонажа, которого сыграл Энтони Куинн в фильме 1964 "Грек Зорба". Эта картина очень понравилась Ортеге. Но, к сожалению, имя уже было занятым, поэтому Амансио пришлось изменить его на Zara.

7. Ортега зарабатывает в год, только дивидендов, на сумму более 340 000 000 евро. За то время, которое тебе нужно было, чтобы прочитать эту новость (условных 3 минуты), основатель Zara положил почти 2000 евро на свой счет.

8. Магазин Zara на Пятой авеню в Нью-Йорке стоил 324 миллиона долларов. Окупился он за считанные недели.

9. "Дон Кихот" имеет более 380 000 слов. И он может уместиться на 4 или 5 бирках от Zara.

10. Срок службы бумажного пакета Zara составляет около миллиона раз. И совершенно неважно, носишь ты в нем обеды на работу, или коллекцию японских ножей. Он переживет это все!



Пакет Zara практически вечный / Фото unsplash

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