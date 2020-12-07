Компанія Bugatti не зупиняється ані на мить, випускаючи нові версії свого популярного гіперкара Chiron Sport. Цього разу мовиться про ексклюзивну серію "Les Légendes du Ciel", тираж якої обмежений усього 20 автомобілями. Men 24 розповість, чим же особлива ця машина, а також пройдеться по її можливостях.

Це ексклюзивне видання Bugatti Chiron Sport народилося з любові засновника компанії до авіації. Ба більше – марка вважає модель даниною поваги легендарним французьким пілотам. Захоплення Етторе Бугатті літаками та швидкими автомобілями досягла свого піку в "Les Légendes du Ciel" – ексклюзивному гіперкарі. Дивися на Men 24, що ж такого створили невгамовні французи.

Варте уваги Дивися, як виглядають 10 найдорожчих яхт у світі

На дизайн нових Bugatti творців надихнула авіація / Фото Bugatti

Передусім варто зауважити колір "Gris Serpent" з красивою матовою обробкою. Відмінним акцентом є глянсова гоночна смуга, яка проходить через середню частину гіперкара. Інші, не менш привабливі елементи екстер'єру гіперкара, – алюмінієва решітка, вирізана лазером, а також кольори французького прапора на бічних порогах Bugatti.

Інтер'єр Bugatti Chiron Sport "Les Légendes du Ciel" повністю оброблений коричневою шкірою Guacho з алюмінієвою фурнітурою по периметру. Крім того, ти також можеш побачити унікальний логотип, який ідентифікує його як спеціальну версію. Їх можна знайти на крилі, підголівниках і підлокітнику на центральній консолі.

Салон автомобіля оздоблений коричневою шкірою з алюмінієвими вставками / Фото Bugatti

Також можна розгледіти намальований від руки малюнок на кожній стороні порогів. Це одномісний біплан Nieuport 17 і Bugatti Type 13, що змагаються один з одним. Гіперкар, як і раніше, працює на легендарному 8,0-літровому двигуні W16 потужністю 1500 кінських сил.

Читай також Майстер по дереву взявся за реставрацію Yamaha XSR700: дивися, що з того вийшло

Виробництво Chiron Sport "Les Légendes du Ciel" розпочнеться на початку 2021 року. Навіть за ціною 3,4 мільйона доларів кожна, усі 20 одиниць, ймовірно, скоро знайдуть своїх власників. Не виключено, що одним із них стане Кріштіану Роналду, який віддає перевагу гіперкарам французької марки.