Компания Bugatti не останавливается ни на минуту, выпуская новые версии своего популярного гиперкара Chiron Sport. На этот раз говорится об эксклюзивной серии "Les Légendes du Ciel", тираж которой ограничен всего 20 автомобилями. Men 24 расскажет, чем же особая эта машина, а также пройдется по ее возможностям.

Это эксклюзивное издание Bugatti Chiron Sport родилось из любви основателя компании к авиации. Более того – марка считает модель данью уважения легендарным французским пилотам. Восхищение Этторе Бугатти самолетами и быстрыми автомобилями достигло своего пика в "Les Légendes du Ciel" – эксклюзивном гиперкаре. Смотри на Men 24 , что же такого создали неугомонные французы.

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На дизайн новых Bugatti создателей вдохновила авиация / Фото Bugatti

Прежде всего стоит заметить цвет "Gris Serpent" с красивой матовой отделкой . Отличным акцентом является глянцевая гоночная полоса, которая проходит через среднюю часть гиперкара. Другие, не менее привлекательные элементы экстерьера гиперкара, – алюминиевая решетка, вырезанная лазером, а также цвета французского флага на боковых порогах Bugatti.

Интерьер Bugatti Chiron Sport "Les Légendes du Ciel" полностью отделан коричневой кожей Guacho с алюминиевой фурнитурой по периметру . Кроме того, ты также можешь увидеть уникальный логотип, который идентифицирует его как специальную версию. Их можно найти на крыле, подголовниках и подлокотнике на центральной консоли.

Салон автомобиля отделан коричневой кожей с алюминиевыми вставками / Фото Bugatti

Также можно разглядеть нарисованный от руки рисунок на каждой стороне порогов . Это одноместный биплан Nieuport 17 и Bugatti Type 13 соревнующиеся друг с другом. Гиперкар, как и раньше, работает на легендарном 8,0-литровом двигателе W16 мощностью 1500 лошадиных сил.

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