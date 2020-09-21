Осень с каждым днем снижает градусы тепла, поэтому тебе следует позаботиться о теплой и удобной одежде. Одним из лучших элементов осеннего гардероба является пальто. И если ты до сих пор считаешь, что его носят только со смокингом и только для похода в театр, то мы попробуем убедить тебя в обратном. Лови 10 крутых образов с пальто на каждый день!

Men 24 беспокоится о твоем здоровье, поэтому призывает теплее одеваться осенью. Отлично выглядеть и не мерзнуть тебе однозначно поможет стильное и удобное пальто. Поэтому айда смотреть, как сочетать его с разной одеждой и аксессуарами.

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Образ #1

Классическое пальто можно смело сочетать с потертыми джинсами и белой рубашкой. Этот образ идеально подойдет как для свидания, так и похода на работу. В холодное время года рекомендуем добавить к нему теплый шарф.

Образ #2

Пальто прекрасно сочетается с водолазкой. Таким образом ты не будешь беспокоиться, что у тебя мерзнет горло. Для максимального комфорта можешь спокойно надеть кроссовки. Главное – отдать предпочтение тем, которые не промокнут под коварным осенним дождем. Если надоедает солнце – не забывай о солнцезащитных очках.

Образ #3

Пальто может быть прекрасной заменой твоего привычного бомбера, поэтому не стесняйся сочетать его с худи или свитшотами. Также позаботься о том, чтобы твоя голова была в тепле, поэтому не забывай о шапке. Мама же говорила одеть шапку. Поэтому слушай ее и выгляди стильно при любой погоде.

Образ #4

Total black можно разбавить с помощью пальто серого цвета. Так ты будешь выглядеть максимально сдержанно и стильно одновременно. Вместо водолазки можно одеть, к примеру, черную рубашку или футболку. Все зависит от "температуры за бортом".

Образ #5

Еще один вариант стильного сочетания повседневного стиля одежды с классическим. Одень свою любимую футболку и кенгурушку, а поверх них набрось теплое пальто. Такой вариант идеален тем, что всегда можно охладить тело, если ты перестарался с количеством одежды. Для этого достаточно просто расстегнуть пальто и молнию кенгурушки.

Образ #6

Пальто – это тоже о старой доброй классике. Поэтому можешь смело сочетать теплый кардиган, брюки и пальто. Дополнить образ могут яркие замшевые ботинки и крутые очки, которые уберегут твои глаза от коварного осеннего солнца.

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Образ #7

Еще один очень стильный вариант вкрапления пальто в повседневный образ. Твои рваные джинсы и теплый осенний гольф светлых тонов будут прекрасно сочетаться с бежевым пальто, которое подарит ощущение уюта и тепла. Чтобы не слишком утомлять ноги во время прогулок, рекомендуем надевать кроссовки, если погода это позволяет.

Образ #8

Можешь почувствовать себя настоящим лондонским денди, надев костюм "тройку", а поверх него накинуть классическое пальто. Такой образ прекрасно подойдет для похода на светское мероприятие или свидание. Также в таком луке ты будешь чувствовать себя максимально уверенным и можешь произвести наилучшее впечатление на своих деловых партнеров. Главное – чтобы костюм был сшит именно на тебя.

Образ #9

Любимую джинсовую рубашку тоже можно смело сочетать с пальто. Но не переусердствуй. В твоем образе из денима должно быть что-то одно. Поэтому выбирай: рубашка или джинсы.

Образ #10

Напоследок оставим тебе образ с oversize-пальто. Такой вариант идеально подойдет, если под него надеть теплый вязаный кардиган или легкую джинсовую куртку. И не забывай о том, что такое пальто застегивать не требуется.

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