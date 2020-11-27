Зауважив випадіння волосся? Нове дослідження науковців пов'язує це зі зловживанням роботою. Виявилося: чим довше ти сидиш на роботі, тим швидше облисієш. Розповідаємо на Men 24, що дозволило ученим дійти до такого висновку.

Усі ми знаємо, що стреси, недостатня кількість сну, незбалансований раціон, а також генетика можуть стати причиною раннього облисіння. Учені ж виявили ще одну несподівану причину. Про неї ми розповімо на Men 24!

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Учені зауважили: чим більше ти працюєш, тим більша ймовірність зіткнутися з облисінням. До такого висновку науковці дійшли після аналізу 13 тисяч чоловіків у Південній Кореї. Але є важливий момент.

Раннє облисіння стосується чоловіків, які працюють понад 52 години на тиждень. Таке зловживання роботою стає причиною удвічі вищих шансів стикнутися з проблемою зникнення густоти шевелюри.



Понад 52 години роботи на тиждень підвищують ризик облисіння / Фото unsplash

Задля справедливості зауважимо, що винним у цьому став стрес. Додай його до зловживання роботою, щоб призвести до гормональних змін у шкірі голови. Вони ускладнюють ріст волосяного фолікула. І з цим фактом ніхто не сперечатиметься. Стреси дійсно негативно впливають на усі складові нашого життя.

А тепер про дослідження у цифрах. Його проводили у Південній Кореї, де вивчали чоловіків у віці від 20 до 59 років у період з 2013 по 2017 роки. Науковці вивчали різні фактори, включаючи прибуток, куріння та сімейний стан.



Зловживання роботою стає причиною появи зайвих стресів / Фото unsplash

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Результати цього дослідження показують, що тривалий робочий день значною мірою пов'язаний з підвищенням розвитку алопеції (облисіння) у чоловіків,

– зазначив провідний автор дослідження Кюн-Хун Сон.

Він додав, що саме обмеження робочого часу дозволяє запобігти розвитку облисіння серед молодих співробітників, яким від 20 до 30 років. Тож ми наполегливо не рекомендуємо зловживати роботою. Бережи себе та своє здоров'я, щоб не довелося потім бігати по лікарях!

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