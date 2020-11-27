Заметил выпадения волос? Новое исследование ученых связывает это со злоупотреблением работой. Оказалось: чем дольше ты сидишь на работе, тем быстрее облысеешь. Рассказываем на Men 24, что позволило ученым сделать такой вывод.

Все мы знаем, что стрессы, недостаточное количество сна, несбалансированный рацион, а также генетика могут стать причиной раннего облысения. Ученые же обнаружили еще одну неожиданную причину. О ней мы расскажем на Men 24 !

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Ученые заметили: чем больше ты работаешь, тем больше вероятность столкнуться с облысением. К такому выводу ученые пришли после анализа 13 000 мужчин в Южной Корее. Но есть важный момент.

Раннее облысение касается мужчин, работающих более 52 часов в неделю. Такое злоупотребление работой становится причиной вдвое высших шансов столкнуться с проблемой исчезновения густоты шевелюры.



Более 52 часа работы в неделю повышают риск облысения / Фото unsplash

Справедливости ради заметим, что виновным в этом стал стресс. Добавь его к злоупотреблению работой, чтобы привести к гормональным изменениям в коже головы. Они затрудняют рост фолликул а . И с этим фактом никто не будет спорить. Стрессы действительно негативно влияют на все составляющие нашей жизни.

А теперь об исследовании в цифрах. Его проводили в Южной Корее, где изучали мужчин в возрасте от 20 до 59 лет в период с 2013 по 2017 годы. Ученые изучали различные факторы, включая прибыль, курение и семейное положение.



Злоупотребление работой становится причиной появления лишних стрессов / Фото unsplash

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Результаты этого исследования показывают, что длительный рабочий день в значительной степени связан с повышением развития алопеции (облысения) у мужчин,

– отметил ведущий автор исследования Кюн-Хун Сон.

Он добавил, что именно ограничение рабочего времени позволяет предотвратить развитие облысения среди молодых сотрудников, которым от 20 до 30 лет. Поэтому мы настоятельно не рекомендуем злоупотреблять работой. Береги себя и свое здоровье, чтобы не пришлось потом бегать по врачам!