Отжимание – одно из самых популярных упражнений, которое выполняют по всему миру. Но мы убеждены, что ты не подозревал, что это не просто прижимание носом к полу и обратно. Men 24 расскажет тебе о 5 вещах, которые ты узнаешь, если будешь отжиматься каждый день!

Поэтому прочитай советы от Men 24 перед тем, как начать отжиматься сегодня!

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1. Отжимание на коленях далеко не заведет

Отжимание от колен – действительно упражнение для новичков. Оно позволяет задать начало тренировке верхней части тела, но быстро теряют свою эффективность. Фитнес-тренеры отмечают, что самая сложная часть движения – удерживать все тело в одной плоскости. Поэтому не стоит зацикливаться на отжиманиях на коленях, если хочешь прокачать свое тело!



Тренеры рекомендуют не зацикливаться на отжиманиях на коленях / Фото istock

2. Это действительно движение всего тела

Казалось бы, при отжимании прокачиваются только руки, грудь, плечи. Но это не совсем так. Отжимание – работа грудных мышц (грудь), дельтовидных мышц (плечо) и трицепсов (верхняя часть руки) и еще... прокачиваются мышцы твоих ног, ягодиц. Правда, с поправочки: все это происходит, если ты правильно выполняешь это упражнение. В противном случае действительно может прокачиваться только какая-то часть твоего тела.



Запомни, что отжимание – движение всего тела / Фото istock

3. Речь идет о выравнивании всего тела

Основная проблема каждого, кто отжимается, – научиться выровнять тело. Попробуй снять на видео процесс выполнения этого упражнения. Ты наконец сможешь увидеть, что где-то ленишься или недорабатываешь. Поэтому попробуй представить, что ты выполняешь планку. Твое тело должно быть натянутым, а все мышцы – напряженными.



Представь, что отжимания – это планка / Фото shutterstock

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4. Отжимания на наклонной скамье меняют правила игры

Тренеры предлагают добавить отжимания на наклонной скамье, журнальном столике, диване. Не зацикливайся на полу. Это облегчает нагрузку, меняет диапазон движений. Отталкиваясь от дивана, ты сможешь выполнить гораздо больше подходов, чем обычно. Это тоже прогресс!



Можешь попробовать отжиматься на скамье / Фото adobestock

5. Отжимания – навык, поэтому прокачивай его

Если ты терпеть не можешь отжимание и ждешь, когда наконец покончишь с этим упражнением, – попробуй изменить подход. Убей себе в голову, что это упражнение положительно влияет на твою осанку, что оно позволяет тебе получать заветный рельеф. С каждым днем ​​ты сможешь выполнять больше подходов, получать больше удовольствия и видеть результаты своих стараний.



Отжимания – навык, который нужно прокачать / Фото adobestock

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