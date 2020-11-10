Джинсы уже давно является составной базового мужского гардероба. Но часто бывает так, что мы неправильно выбираем себе штаны из денима. Men 24 рассказывает, на что нужно обратить внимание при выборе мужских джинсов!

У каждого из нас в шкафу точно висит не одна пара джинсов. Но задумывался ли ты, на что нужно обратить внимание при их выборе? Men 24 делится с тобой 5 пунктами, которые позволят подобрать идеальные джинсы для себя!

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1. Материал

На бирку джинсов обязательно нужно обратить внимание. Она тебе расскажет, что же ты держишь в руках. Стилисты рекомендуют не выбирать джинсы со 100-процентного хлопка. В составе хороших и качественных джинсов должна быть хотя бы 2 – 3 процента эластана. Это позволит тебе избежать неприятного вытягивания брюк на коленях. И служить такие джинсы дольше.

Но стоит обратить внимание на то, чтобы эластана не было слишком много . Иначе есть вероятность, что после стирки джинсы станут малыми для тебя.



В составе качественных джинсов должно быть несколько процентов эластана / Фото pinterest

2. Цвет

Главным трендом сегодняшнего стиля для мужчины является универсальность. Поэтому выбирай джинсы такого цвета, чтобы их можно было смело сочетать с другой одеждой в твоем гардеробе.

Смело выбирай синие и голубые джинсы . Также можешь отдавать предпочтение моделям, в которых идет плавный переход от темного цвета к светлому.



Синие джинсы считаются универсальным / Фото pinterest

3. Фасон

Запомни раз и навсегда один простой совет: джинсы должны хорошо сидеть именно на твоей фигуре. Не висеть, и не слишком давить. В противном случае ты будешь иметь плохой вид.

Уже не нужно гнаться за джинсами скинни. Мужчин они явно не украшают. Зато стилисты рекомендуют выбирать модели Slim, Regular или Stright.



Джинсы скинни уже не актуальны, поэтому выбирать их стоит / Фото pinterest

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4. Посадка

Здесь нужно обратить внимание на свое тело. Если у тебя есть животик, и ты еще не начал ходить в спортзал, – выбирай джинсы с высокой посадкой. Зато низкую посадку себе может позволить мужчина, у которого идеальное тело с торсом, не хочется скрывать.

Помни также о том, что в джинсах тебе должно быть удобно . Одень джинсы и попробуй у них присесть, как будто завязываешь носки. Этот тест позволит тебе понять, подходит ли посадка джинсов.



Джинсы с высокой посадкой подойдут тем, у кого неидеальный пресс / Фото pinterest

5. Декор

Джинсы с кучей перфораций, дыр, цепями и накладками – уже давно не актуальны. Пора избавляться такого денима из своего гардероба. Неустанно напоминаем, что ценится универсальность и возможность сочетать с базовой капсулой.

Если у тебя есть джинсы с перфорациями и дырками, то не нужно их сочетать с классическими элементами стиля . Поэтому челси и классическая рубашка к этому ансамблю не годятся.



От чрезмерного количества декора на джинсах следует отказаться / Фото pinterest

Используй наши советы в следующий раз, когда будешь идти на шопинг. Помни о том, что хорошие и качественные джинсы должны быть из натуральных волокон, отлично сидеть на тебе, а также быть универсальной составляющей твоего гардероба!