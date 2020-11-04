Туфлі – надзвичайно важливий елемент чоловічого гардеробу, хоча правилами його підбору часто нехтують. Ти ж навіть не підозрюєш, що обрана тобою пара туфель може не лише розповісти про твій стиль, а й характер і вподобання. У нашому новому матеріалі читай, як носити чоловічі туфлі з джинсами, аби виглядати стильно!

Якось так уже повелося, що більшість чоловіків вважають, що з джинсами слід носити лише кеди або кросівки. Але ж не завжди є така можливість. Натомість бувають випадки, коли потрібно взути туфлі. Тож ми на Men 24 розповімо тобі, як правильно носити чоловічі туфлі з джинсами, аби бути на висоті.

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Вибирай джинси правильно

Не можна будь-які джинси поєднати з будь-якими туфлями. Це не так працює. Коротко пройдемося по пунктах, які варто врахувати!

Джинси по своїй довжині не мають прикривати задник туфель;

Якщо ти вибрав класичну модель джинсів, а не завужену – вкороти штанини під взуття;

Подовжені повсякденні джинси можна підкотити;

Джинси водночас не мають бути надто короткими, аби не видно було твої шкарпетки;

Якщо джинси вільного стилю – підкоти їх і сміливо носи з мокасинами на босу ногу.



Джинси не мають бути надто довгими / Фото pinterest

Важливі не лише джинси

Ансамбль з джинсів і туфель можна доповнити класичною сорочкою або ж футболкою-поло. Такий варіант виглядає доволі гармонійно.

Також можна створювати строгі варіанти. До прикладу, класичні прямі джинси у поєднанні з туфлями чудово личать до строгих джемперів або водолазок. Поверху можна ще накинути піджак, аби доповнити образ.

Що стосується класичних туфель, то разом із ними недолуго виглядають неформальні джинси. Натомість класичні джинси строгого крою личать дуже.

Обирай джинси синього, сірого або чорного кольору, аби створити ансамбль ділового стилю.

Як вибрати туфлі у залежності від джинсів

Чоловічі джинси мають безліч моделей, тож тут теж потрібно правильно та доречно поєднувати класичне взуття. Наші кілька порад допоможуть тобі виглядати відмінно.

Класичні джинси

Що стосується джинсів прямого крою, то їх можна вважати універсальними. Воно й не дивно, адже вони личать як до ділового, так і до повсякденного образів.

Ідеальна пара взуття для таких джинсів – шкіряні або замшеві класичні туфлі, лофери або мокасини. Останні, звичайно ж, годяться для неформальних образів і заходів.



Класичні джинси дозволяють вибирати практично будь-які шкіряні або замшеві туфлі / Фото thread

Вузькі джинси

Завужені джинси – базова річ у чоловічому гардеробі, яка дозволяє виглядати стильно на щодень.

З цим фасоном можеш сміливо носити мокасини або лофери влітку, а восени – черевики, які прикривають кісточку.

Врахуй також свою тілобудову. Якщо ноги надто худі – не носи габаритне взуття, аби не здавалося, що ти носиш кайдани.



Завужені джинси можеш сміливо поєднувати з черевиками, які прикриватимуть твою кісточку / Фото Rangoli

Рвані джинси

Якщо у твоєму гардеробі є рвані джинси з потертостями або дірками – то ця модель годиться для повсякденного образу. І, переконують стилісти, не надто годиться до класичного взуття. Тож можеш сміливо взувати мокасини або сандалі влітку. Восени носити рвані джинси можна лише за умови, що на вулиці тепло. Не вимахуйся!



Рвані джинси можна також носити з черевиками / Фото pinterest

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Вибір кольору взуття

Безпрограшний варіант – чорні туфлі. Вони личитимуть під будь-який колір джинсів. Особливо чудово вони поєднуватимуться з синіми джинсами.

Коричневі туфлі теж можна сміливо поєднувати з джинсами. Але їх частіше носять при повсякденному стилі. Експерти рекомендують для ділових гардеробів вибирати все ж чорне взуття.

Туфлі інших кольорів можна теж носити з джинсами. Головне – щоб вони не надто контрастували з твоїми джинсами. Це дозволить не перетворити стильний образ на клоунський.



Коричневі туфлі можна сміливо поєднувати з джинсами темних кольорів / Фото irreverentgent

Ще кілька порад стилістів

Твоє взуття не має бути світлішим, ніж джинси. Тож підбирай туфлі або в один тон, або темніші. Для довершення образу можна вибрати ремінь такого ж кольору, як і твоя пара туфель. Лаковані туфлі не рекомендують носити з джинсами. Замшеві туфлі мають чудовий вигляд у комплекті з джинсами та сорочкою. Натомість поєднання джинсів + футболки + туфель уже вважається недоречним. Якщо у тебе надто повсякденний стиль – не вибирай стримані класичні туфлі. У цьому випадку доречними будуть лофери або мокасини.



Можеш вибрати ремінь в тон туфель / Фото gentlemansgazette

Не бійся поєднувати джинси з класичними туфлями. Головне – роби це правильно та прислухайся до порад стилістів. Будь на висоті та не бійся додавати щось нове у свій повсякденний стиль.

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