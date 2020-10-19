Мода очень переменчива, поэтому не нужно гнаться за всеми тенденциями, чтобы ей угодить. Вместо этого лучше иметь в своем гардеробе вещи, которые будут оставаться модными в любое время. Именно о них мы и расскажем тебе в новом материале Men 24.

Чтобы выглядеть стильным и идти в ногу с модой не нужно каждый месяц отправляться на шопинг. Достаточно свой базовый гардероб дополнить вещами, которые всегда будут модными. Именно о них Men 24 тебе расскажет.

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Тренкот

Начнем с того, что тебе нужно понимать отличие тренчкота от обычного плаща. И заключается оно в наличии большого двубортного воротника. Сам же тренчкот давно не является признаком классического или делового стиля. Сейчас его можно сочетать как с повседневным, так и даже несколько спортивным стилем.

Носы тренчкот с любимыми джинсами, кедами и теплым свитшотом . Так ты будешь выглядеть стильно, а также согреваться осенью.



Тренчкот можно сочетать с джинсами и свитшоты / Фото thread

Косуха

Косуха не только для байкеров, поэтому можешь носить ее и ты. Она не только подчеркнет твой стиль, но и позволит не мерзнуть в холодные осенние вечера. Этот элемент гардероба добавляет твоему образу брутальности и определенной агрессивности, которая так и магнитит представительниц прекрасной половины человечества.

Помни о том, что косуха делает твой верх визуально шире , поэтому постарайся, чтобы не было слишком сильного дисбаланса. Если твои ноги – спички, откажись от слишком узких джинсов, когда носишь косуху.



Косуха перестала быть атрибутом байкеров / Фото lookastic

Костюм

Хороший и стильный костюм тоже должен быть в гардеробе каждого мужчины. Он позволит показать собеседнику, что перед ним мужчина, у которого хороший вкус. Уместно носить костюм не только на праздники и официальные мероприятия, но и повседневно. Главное, чтобы твои соседи не начали думать, что ты баллотируешься в депутаты.

Костюм должен идеально на тебе сидеть, а не висеть. Также можешь обратить внимание на не слишком классические модели, которые можно спокойно сочетать их с кроссовками, чтобы ты не только стильно выглядел, но и чувствовал себя комфортно.



Можно избирать не классическую модель костюма / Фото pinterest

Белые кеды

Белые кеды также стали важной составляющей мужского гардероба. Они отлично подходят как для повседневного стиля, так и могут дополнить собой деловой. Главное – всегда поддерживать их внешний вид, чтобы белая обувь не желтела со временем.

Носы белые кеды не только с любимыми джинсами и футболками, но и костюмом.



Белые кеды – универсальная обувь на каждый день / Фото pinterest

Мужской musthave Какие виды обуви должны быть в твоем осеннем гардеробе

Джинсовая куртка

Куртка из денима тоже стала настоящей классикой мужского гардероба. Поэтому можешь смело носить ее. Тем более, что в последнее время стали очень популярными модели с утеплением, которые можно носить осенью и даже зимой.

Если ты носишь джинсовую куртку с джинсами, то постарайся, чтобы они были разных цветов.



Джинсовая куртка остается актуальной десятки лет / Фото bowandtie

Брюки карго

Они также не будут лишними в твоем гардеробе. Во-первых, ты сможешь наконец дать покой джинсам. Во-вторых, их свободный крой позволит твоему паху наконец отдохнуть от постоянного давления.

Помни о том, что брюки карго принадлежат более к стилю милитари , поэтому лучше их носить повседневно. Ни в коем случае не объединяет их с пиджаками и туфлями, если не хочешь выглядеть странно.



Брюки карго относятся к стилю милитари / Фото pinterest

Белая футболка

Мужчины делятся на два лагеря: в один в гардеробе только белые футболки, другие же предпочитают любому цвету, кроме белого. А зря. Белая футболка – неизменная классика. Ее можно не только носить просто с джинсами, но и сочетать с костюмом, косухой и даже тем же тренчкотом.

Эксперты рекомендуют иметь в гардеробе несколько белых футболок , а также стирать их отдельно от другой одежды. Для этого можно использовать быстрый режим стирки.



Белой футболке найдется место в любом мужском гардеробе / Фото pinterest

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Джинсы

Ну было бы странно не упомянуть о джинсах. Они никуда не делись. Выбирай крой, удобный для себя. Также помни о том, что они не должны висеть на тебе.

Сочетай джинсы с чем захочешь . Они, пожалуй, – наиболее универсальный вариант брюк. Поэтому можешь смело носить любимые броги, кеды, кроссовки и дезерт ы с джинсами без всяких сомнений.



Джинсы всегда будут в тренде / Фото pinterest

Очки авиаторы

Мы, конечно же, понимаем, что солнечных дней осенью не так уж и много. Но это не значит, что совсем не нужно носить очки. Тем более, что очки авиаторы подойдут каждому мужчине и прекрасно подчеркивать твой стиль.

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Очки авиаторы подчеркнут стиль каждого мужчины / Фото balding beards

Эти вещи в твоем гардеробе позволят тебе не только выглядеть стильно, но и чувствовать себя максимально комфортно. Комбинируй одежду, экспериментируй, а также помни, что погоня за модой еще никого не делала счастливым. А вот опустошала кошельки она довольно неплохо.