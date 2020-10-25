Читай чоловічий гороскоп на тиждень 26 жовтня – 1 листопада 2020 року у статті Men 24. Астрологічний прогноз розповість, що ж чекає на твій знак Зодіаку цього тижня!

Останній тиждень жовтня кожному чоловікові потрібно провести активно. Левам і Водоліям зорі рекомендують присвятити більше часу собі, а от Дівам і Ракам – закрити робочі питання. Читайте на Men 24 актуальний чоловічий гороскоп на тиждень 26 жовтня – 1 листопада саме для вашого знаку Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 26 жовтня – 1 листопада

Овен (21 березня – 20 квітня)



Овен (21 березня – 20 квітня)

Овнам зорі рекомендують цього тижня бути обережними зі своїм здоров'ям. Останнім часом ви надто багато працюєте, що не надто позитивно впливає не лише на фізичний, а й емоційний стан. Вечори бажано проводити за прочитанням хорошої та якісної літератури, яка дозволить розслабитися та забути про стреси, які супроводжують вас щодня.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Телець (21 квітня – 20 травня)

Тельцям варто навчитися делегувати обов'язки, адже ви перестали встигати все виконувати. Тож зорі рекомендують довіряти виконання завдань своїм співробітникам. Головне – правильно поставити задачу та контролювати виконання процесу. Це дозволить не лише зекономити час, а й не надто виснажуватися на роботі. Задумайтеся!

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Близнюки (21 травня – 21 червня)

Цього тижня на Близнюків очікує низка домашніх клопотів. Ви нарешті доробите ремонт у домі, позбудетеся зайвого та матимете можливість будувати плани на майбутню відпустку. Зорі рекомендують не вимагати від себе надто багато, аби зміни у житті не почали асоціюватися у вас з проблемами та негараздами. Будьте готовими до меншого, аби більше стало для вас приємною несподіванкою.

Рак (22 червня – 22 липня)



Рак (22 червня – 22 липня)

Ракам цього тижня потрібно буде позакривати усі робочі питання. Не відкладайте роботу на потім, якщо не хочете, аби ваші вихідні пішли котові під хвіст. Зорі рекомендують виписати собі у щоденник список справ: від нагальних до не надто важливих. Це дозволить візуалізувати роботу, яку потрібно буде виконати.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Лев (23 липня – 23 серпня)

Левам зорі рекомендують цього тижня присвячувати кожну вільну хвилину собі. Можете нарешті сходити до барбера або на шопінг. Вечорами не зайвими будуть читання хорошої та якісної літератури, а також прослуховування улюбленої музики. А от про роботу ввечері краще не думати. Спробуйте нарешті зробити чітку лінію між особистим життям і офісом.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Діва (24 серпня – 23 вересня)

Останній тиждень жовтня для Дів буде складним. Вам доведеться добряче попітніти, аби не лише виконати всі завдання боса, а й взятися за "халтурку", на яку ви підписалися на початку місяця. Тож спробуйте якомога менше сидіти у соцмережах і мінімізувати відволікаючі елементи!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терезам варто бути обережними зі своїми грошима цього тижня. Цілком імовірно, що у вас виникне бажання здійснити якусь імпульсну покупку, яка може не принести задоволення, але добряче спустошить ваш гаманець. Тож зорі рекомендують не бігти до крамниці відразу ж. Спробуйте кілька днів почекати. Якщо можете без цього жити – не купуйте.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Скорпіонам варто нарешті навчитися розслаблятися. Спробуйте цього тижня ставити чітку межу між роботою й особистим життям. Це дозволить вільний час цілком і повністю присвячувати собі. Також зорі рекомендують достатньо часу приділяти сну, адже він необхідний для поповнення сил та енергії для нових звершень.

Стрілець (24 листопада – 21 грудня)



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

Стрільцям зорі рекомендують бути цього тижня обережнішими зі своїми висловлюваннями. Ви надто різкі та маєте всі шанси образити тих, кого любите. Тож краще полічити до десяти, якщо виникає бажання наговорити зайвого. Це дозволить знизити градус і уникнути небажаних конфліктів.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогам цього тижня потрібно максимум своєї уваги зосередити на стосунках. Ви працюєте надто багато, що не дуже припадає до душі вашій коханій людині. Спробуйте бодай увечері знаходити кілька годин, які ви проводитимете разом. Це дозволить уникнути небажаних конфліктів і образ.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Водолій (21 січня – 20 лютого)

Водолії досить багато працювали у жовтні, тож останній тиждень цього місяця можуть присвятити собі. Спробуйте розслабитися та не надто перевантажувати своє життя величезною кількістю зустрічей і планів. Наприкінці тижня на вас очікує грандіозне свято. Тож налаштуйтеся на позитивний лад і отримуйте задоволення від гарної компанії та хорошого настрою.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Риби (21 лютого – 20 березня)

Цього тижня Рибам зорі рекомендують уникати стресів. Ви надто близько берете усе до серця, що не надто позитивно впливає не лише на ваш настрій, а й на здоров'я. Спробуйте не нервуватися через те, що не залежить від вас. Це суттєво полегшить ваше життя та дозволить отримувати від нього задоволення!

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