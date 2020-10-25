Читай мужской гороскоп на неделю 26 октября – 1 ноября 2020 в статье Men 24. Астрологический прогноз расскажет, что же ждет твой знак Зодиака на этой неделе!

Последнюю неделю октября каждом мужчине нужно провести активно. Львам и Водолеям звезды советуют посвятить больше времени себе, а вот Девам и Ракам – закрыть рабочие вопросы. Читайте на Men 24 актуальной мужской гороскоп на неделю 26 октября – 1 ноября именно для вашего знака Зодиака.

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Гороскоп на неделю 26 октября – 1 ноября

Овен (21 марта – 20 апреля)



Овен (21 марта – 20 апреля)

Овнам звезды рекомендуют на этой неделе быть осторожными со своим здоровьем. В последнее время вы слишком много работаете, что не слишком положительно влияет на физическое и эмоциональное состояние. Вечера желательно проводить с прочтением хорошей и качественной литературы, которая позволит расслабиться и забыть о стрессах, какие сопровождают вас каждый день.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Телец (21 апреля – 20 мая)

Тельцам следует научиться делегировать обязанности, ведь вы перестали успевать все делать. Поэтому звезды рекомендуют доверять выполнение задач своим сотрудникам. Главное – правильно поставить задачу и контролировать выполнение процесса. Это позволит не только сэкономить время, но и не слишком истощаться на работе. Задумайтесь!

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Близнецы (21 мая – 21 июня)

На этой неделе Близнецов ожидает ряд домашних хлопот. Вы наконец доделаете ремонт в доме, избавитесь от лишнего и сможете строить планы на будущий отпуск. Звезд ы рекомендуют не требовать от себя слишком много, чтобы изменения в жизни не стали ассоциироваться у вас с проблемами и неурядицами. Будьте готовы к меньшему, чтобы большее стало для вас приятной неожиданностью.

Рак (22 июня – 22 июля)



Рак (22 июня – 22 июля)

Ракам на этой неделе нужно будет закрыть все рабочие вопросы. Не откладывайте работу на потом, если не хотите, чтобы ваши выходные пошли коту под хвост. Звезд ы рекомендуют выписать себе в дневник список дел от насущных к не слишком важным. Это позволит визуализировать работу, которую нужно выполнить.

Лев (23 июля – 23 августа)



Лев (23 июля – 23 августа)

Львам звезды советуют на этой неделе посвящать каждую свободную минуту себе. Можете наконец сходить к барберу или на шопинг. По вечерам не лишними будут чтение хорошей и качественной литературы, а также прослушивания любимой музыки. А вот о работе вечером лучше не думать. Попробуйте наконец сделать четкую линию между личной жизнью и офисом.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Дева (24 августа – 23 сентября)

Последняя неделя октября для Дев будет сложной. Вам придется изрядно попотеть, чтобы не только выполнить все задания босса, но и взяться за "халтурку", на которую вы подписались в начале месяца. Поэтому постарайтесь как можно меньше сидеть в соцсетях и минимизировать отвлекающие элементы!

Весы (24 сентября – 23 октября)



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весам стоит быть осторожными со своими деньгами на этой неделе. Вполне вероятно, что у вас возникнет желание осуществить какую-то импульсную покупку, которая может не доставить удовольствие, но сильно опустошит ваш кошелек. Поэтому звезды рекомендуют не бежать в магазин сразу же. Попробуйте несколько дней подождать. Если можете без этого жить – не покупайте.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)



Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Скорпионам стоит наконец научиться расслабляться. Попробуйте на этой неделе ставить четкую границу между работой и личной жизнью. Это позволит свободное время целиком и полностью посвящать себе. И звезды рекомендуют достаточно времени уделять сну, ведь он необходим для пополнения сил и энергии для новых свершений.

Стрелец (24 ноября – 21 декабря)



Стрелец (24 ноября – 21 декабря)

Стрельцам звезды рекомендуют быть на этой неделе осторожнее со своими высказываниями. Вы слишком резкие и имеете все шансы обидеть тех, кого любите. Поэтому лучше сосчитать до десяти, если возникает желание наговорить лишнего. Это позволит снизить градус и избежать нежелательных конфликтов.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерогам на этой неделе нужно максимум своего внимания сосредоточить на отношениях. Вы работаете слишком много, что не очень приходится по душе вашему любимому человеку. Попробуйте хотя бы вечером находить несколько часов, которые вы будете проводить вместе. Это позволит избежать нежелательных конфликтов и обид.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Водолей (21 января – 20 февраля)

Водолеи довольно много работали в октябре, поэтому последнюю неделю этого месяца могут посвятить себе. Попробуйте расслабиться и не слишком перегружать свою жизнь огромным количеством встреч и планов. В конце недели вас ожидает грандиозный праздник. Поэтому настройтесь на позитивный лад и получайте удовольствие от хорошей компании и хорошего настроения.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Рыбы (21 февраля – 20 марта)

На этой неделе Рыбам звезды рекомендуют избегать стрессов. Вы слишком близко принимаете все к сердцу, что не слишком положительно влияет на ваше настроение и на здоровье. Постарайтесь не нервничать из-за того, что не зависит от вас. Это существенно облегчит вашу жизнь и позволит получать от него удовольствие!