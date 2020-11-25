Якщо ти хочеш внести певне різноманіття у свій офісний стиль – прислухайся до порад, якими з тобою залюбки поділиться Men 24. Вони дозволять не лише виглядати стильно, а й почуватися максимально комфортно на роботі. Тож бери на озброєння!

Ні для кого не секрет, що офіс – саме те місце, де ми проводимо більшу третину свого дня. Дехто, звичайно ж, перейшов на дистанційну роботу. Але це стосується не всіх. А наші поради дозволять тобі освіжити офісний стиль. Тож візьми на озброєння кілька хитрощів, якими ділиться Men 24!

Варте уваги 4 способи прокачати свій повсякденний стиль чоловікові

1. Додай образу свіжості

Якщо на твоїй роботі не потрібно дотримуватися суворого дрес-коду – можеш сміливо експериментувати. Наприклад, одягнути костюм не з сорочкою, а з водолазкою. Це дозволить тобі не лише зігрітися, а й почуватися комфортно. А ще не потрібно буде переживати через те, що ти якось невдало зав'язав краватку. Також можеш сміливо поєднувати джинси з піджаком або блейзером. Туфлі можна замінити білими кросівками або кедами. А класичні брюки – чиносами.



Поєднай піджак з футболкою, а не з сорочкою / Фото unsplash

2. Додай образу кольорів

Годі носити нудний сірий або чорний одяг. Спробуй внести трішки яскравості своєму робочому образу. Якщо не дуже хочеш виділятися – вибери кольорові шкарпетки. Готовий на ризик? Тоді можеш вибрати не білу або блакитну сорочку, а якогось яскравішого кольору. Ще можеш сміливо розглядати сорочки у клітинку. Вони завжди виграшно виглядають, а також дозволяють додати барв образу.



Замість звичайної сорочки можеш вибрати в клітинку / Фото unsplash

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3. Додай образу шарів

Це, звичайно ж, не означає, що потрібно одягати на себе геть усе, що було у твоїй шафі. Але кілька шарів дозволять тобі виглядати стильно та свіжо. Наприклад, можеш поверх сорочки одягнути легкий кардиган. Або ж під сорочку одягнути тонку водолазку. Саму ж сорочку можеш розстібнути. Але пам'ятай про те, що у деяких випадках багатошаровість може виглядати недоречно. Тож не варто на зустріч з інвесторами одягатися так, наче ти щойно прийшов з прогулянки зі своєю собакою.



Додай своєму робочому образу багатошаровості / Фото unsplash

4. Додай образу деталей

Весь твій образ може складатися з базових речей. А поставити чіткий акцент можна за допомогою аксесуарів. Це може бути браслет, годинник, пара стильних окулярів. Якщо ти носиш смарт-годинник або фітнес-браслет – постарайся підібрати ремінець під образ. Це дозволить доповнити твій стиль.



Хороший годинник може підкреслити твій стиль / Фото unsplash

Не бійся експериментувати зі своїм звичним офісним стилем. Пам'ятай про те, що він має підкреслювати твій характер, а також виділяти з-поміж інших!

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