Если ты хочешь внести определенное разнообразие в свой офисный стиль – прислушайся к советам, которыми с тобой охотно поделится Men 24. Они позволят не только выглядеть стильно, но и чувствовать себя максимально комфортно на работе. Поэтому бери на вооружение!

Ни для кого не секрет, что офис – именно то место, где мы проводим большую треть своего дня. Некоторые, конечно же, перешли на дистанционную работу. Но это касается не всех. А наши советы позволят тебе освежить офисный стиль. Поэтому возьми на вооружение несколько хитростей, которыми делится Men 24 !

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1. Добавь образу свежести

Если на твоей работе не нужно соблюдать строгий дресс-код – можешь смело экспериментировать. Например, одеть костюм не с рубашкой, а с водолазкой. Это позволит тебе не только согреться, но и чувствовать себя комфортно. А еще не нужно будет переживать из-за того, что ты как-то неудачно завязал галстук. Также можешь смело сочетать джинсы с пиджаком или блейзером. Туфли можно заменить белыми кроссовками или кедами. А классические брюки – чиносами.



Соедини пиджак с футболкой, а не с рубашкой / Фото unsplash

2. Добавь образу цветов

Хватить носить скучную серую или черную одежду. Попробуй внести немного яркости своему рабочему образу. Если не очень хочешь выделяться – выбери цветные носки. Готов на риск? Тогда можешь выбрать не белую или голубую рубашку, а какого-то яркого цвета. Еще можешь смело рассматривать рубашки в клетку. Они всегда выигрышно смотрятся, а также позволяют добавить красок образу.



Вместо обычной рубашки можешь выбрать в клеточку / Фото unsplash

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3. Добавь образу слоев

Это, конечно же, не означает, что нужно надевать на себя абсолютно все, что было в твоем шкафу. Но несколько слоев позволят тебе выглядеть стильно и свежо. Например, можешь поверх рубашки одеть легкий кардиган. Или же под рубашку одеть тонкую водолазку. Саму же рубашку можешь расстегнуть. Но помни о том, что в некоторых случаях многослойность может выглядеть неуместно. Поэтому не стоит на встречу с инвесторами одеваться так, как будто ты только что пришел с прогулки со своей собакой.



Добавь своему рабочему образу многослойности / Фото unsplash

4. Добавь образу деталей

Весь твой образ может состоять из базовых вещей. А поставить четкий акцент можно с помощью аксессуаров. Это может быть браслет, часы, пара стильных очков. Если ты носишь смарт-часы или фитнес-браслет – постарайся подобрать ремешок под образ. Это позволит дополнить твой стиль.



Хорошие часы может подчеркнуть твой стиль / Фото unsplash

Не бойся экспериментировать со своим привычным офисным стилем. Помни о том, что он будет подчеркивать твой характер, а также выделять среди других!