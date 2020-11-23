Чоловічі брюки – фундамент моди та стилю. Їх можна назвати одним з найважливіших елементів базового гардеробу. І тут немає нічого дивного, адже хороші та якісні чоловічі брюки можна поєднувати не лише зі строгим стилем, а й з вкрапленнями повсякденного. У новому матеріалі Men 24 ми розберемо основні типи чоловічих брюк, щоб ти вибрав саме ту пару, яка підійде тобі найбільше!

Ти не повіриш, але не всі брюки однакові. І тут мовиться не про матеріал. Існує кілька базових фасонів чоловічих брюк, про які тобі потрібно знати перед тим як вибиратися на шопінг. Тим паче, що на носі Чорна п'ятниця. Тож читай на Men 24 матеріал, в якому ми розповімо про типи чоловічих брюк!

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Прямі брюки

Класичні прямі брюки – одна з найпопулярніших моделей. Їй віддають перевагу чоловіки середнього віку, які схильні до певної консервативності у стилі.

Що характерно для прямих брюк? Рівні, прямі від стегна до щиколотки штанини, а також висока талія. У нових колекціях можна побачити прямі брюки з завищеною талією.



Прямі брюки з рівними від стегна до щиколотки штанинами / Фото pinterest

Завужені брюки

Брюки не обов'язково мають бути прямими. Особливо, якщо носитиме їх чоловік з худими ногами. Тож не дивно, що серед молодих чоловіків популярні саме завужені брюки.

Вони ідеально підійдуть для худих хлопців, а також тих, хто до класичних брюк ставився з певною насторогою. Завужений фасон нагадуватиме skinni джинси, що дозволить не почуватися дискомфортно.



Завужені брюки ідеально підійдуть для струнких хлопців / Фото pinterest

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Широкі брюки

Як би дивно не звучало, але ця модель популярна як серед чоловіків поважного віку, так і молоді, яка слідує за трендами. Власне, комфортний вільний крій і накладки на талії дозволяють приховати недоліки фігури.

Особливість широких брюк полягає в тому, що вони стильно й ідеально вписуються у стиль кежуал і смарт-кежуал.



Широкі брюки підійдуть як для класичного, так і стилю кежуал / Фото pinterest

Брюки з защипами

Класичні чоловічі брюки діляться на два типи: з защипами та без них. Защипи – невеликі акуратні тканинні складки спереду на талії. З їхньою допомогою створюється додатковий об'єм, який звужується внизу.

Модель з защипами ідеально підійде для чоловіків з зайвою вагою, адже вона дозволить замаскувати повні стегна, а також надати силуету певну легкість.



Брюки з защипами личать також чоловікам з пишними стегнами / Фото pinterest

Тож моделей класичних брюк достатньо. І кожен чоловік зможе обрати для себе саме ту, яка ідеально підійде до його типу фігури. Що стосується кольорів, то раніше популярними були лише стримані відтінки, але ті часи давно пройшли.

Популярні кольори чоловічих брюк

У тренді зараз сірий, чорний, синій, смарагдовий, винний, а також вершкові відтінки, які мають відмінний вигляд як у монохромі, так і в картатому принті. Також можна придбати брюки бордового або фіолетового відтінку, чим теж нікого не здивуєш.

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Тож тепер перед походом на шопінг ти можеш визначитися, який саме тип брюк підійде тобі. І не забувай про те, що чоловічі брюки – не лише елемент класичного стилю. Їх можна сміливо носити й на повсякдень!