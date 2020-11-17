Якщо ти з тих чоловіків, які віддають перевагу одягу у стилі casual, то наш новий матеріал однозначно буде корисним. Ми на Men 24 розповімо, як прокачати свій повсякденний стиль, аби не виглядати щодня одноманітно, а також почуватися максимально впевненим. Візьми на озброєння!

Повсякденний стиль можна вважати одним з найбільш універсальних. Він підходить і для походу на роботу, і для побачень, і для не надто офіційних заходів. Men 24 розповідає, як прокачати стиль casual, щоб виглядати ще крутіше!

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1. Додай шари

Почнемо з практичної сторони. Восени та взимку багатошаровість у стилі дозволяє тобі зігрітися та почуватися комфортно. Тож не соромся нагадувати стильну капустину, коли вийдеш з дому.

Але у багатошаровості головне – не перестаратися. Твій образ має складатися з елементів, які можна буде легко знімати, якщо виникне така потреба. Тому не варто вибирати кілька светрів, які треба знімати через голову.

Порада для джентльмена: багатошаровість відмінно працює на побаченнях. Якщо твоя дівчина замерзла – спокійно віддай їй своє пальто. Тобі теж не буде надто холодно, якщо під ним не була лише сорочка.



Додай своєму образу багатошаровості / Фото thread

2. Акцент в образі

Люди запам'ятовують деталі й акценти. Тож вони однозначно мають бути у твоєму образі. Ураховуючи той фактор, що стиль casual складається з базової капсули, робити акцент потрібно буде зовсім не на одязі. Відразу ж зауважимо, що штани, сорочки та куртки експерти не називають акцентами. Тому не варто думати, що червоні штанцята на всі 100% виконають задумане.

Це може бути пара хорошого та чистого взуття. Можеш нарешті наважитися купити крутий ремінь з масивною пряжкою. З суто практичної точки зору, акцентним елементом може бути стильна сумка-бананка. Головне, щоб ти не нагадував кондуктора у трамваї.



Сумка-бананка може стати відмінним акцентом у твоєму образі / Фото piquadro

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3. Одяг по розміру

Затям собі раз і назавжди: одяг на тобі має бути по розміру. Ніяких висячих штанів, ніяких гігантських курток. Принаймні не у стилі casual. Стилісти нагадують про те, що повсякденний стиль ніколи не виглядає недбало. Він демонструє твій смак.

На жаль, є дуже багато чоловіків, чия фігура не відповідає лекалам. Тож часто виникає ситуація, коли на тобі одяг виглядає не надто вдало. І тут уже доведеться звернутися по допомогу фахівців. Заглянь до ательє та попроси підігнати під твої параметри нову пару джинсів або сорочку. Це нормально. Ми вже мовчимо про підгин брюк.



Пам'ятай про те, що твій одяг має бути по розміру / Фото pinterest

4. Не бійся експериментувати

Повсякденний стиль не настільки строгий як діловий, тож ти можеш сміливо експериментувати. До прикладу, ти обожнюєш кросівки. То можеш спокійно поєднувати їх не лише зі спортивним стилем, а й носити з костюмами та брюками.

Замість сорочки одягай водолазку під піджак. Замість класичних брюк – темні джинси. Пальто можеш замінити на бомбер. Роби усе для того, аби не лише виглядати щодня по-новому, а й почуватися максимально комфортно.



Експериментуй під час поєднання одягу / Фото pinterest

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Не бійся урізноманітнювати свій стиль casual. Це відмінна основа, яку можна надбудовувати родзинками, властивими тобі!