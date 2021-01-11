Шарф – отличный способ согреться зимой. Но не каждый мужчина умеет правильно и удачно завязывать этот аксессуар вокруг своей шеи. Men 24 знает не менее 5 простых способов завязать шарф за считанные секунды. Возьми на вооружение, чтобы выглядеть стильно и мужественно!

Недостаточно просто накинуть сверху шарф и несколько раз обернуть его вокруг своей шеи. Если ты хочешь выглядеть стильно – возьми на вооружение несколько советов, которыми с тобой охотно делится Men 24 . Мы расскажем, как просто и быстро завязать мужской шарф.

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Сразу же заметим, что первые 3 способа завязывания подойдут для шарфов средней длины. Такие вариации годятся для не слишком низкой температуры. Зато последние 2 способа предназначены также для длинных шарфов, цель которых – согревать тебя в лютые морозы. Что ж, давай с нами у зеркала пробовать эти способы завязывать мужской шарф.

1. Драпировка

Для этого способа нужно накинуть шарф на шею так, чтобы его длина была одинаковой с обеих сторон. Именно поэтому здесь нужно выбрать средней длины шарф, чтобы он не выглядел из-под пальто.



Драпировка предполагает простое набрасывание шарфа на шею / Фото GQ

2. Вокруг шеи

В этом варианте нужно обернуть шарф вокруг шеи так, чтобы правая сторона была короче. Перебрось левую сторону через плечо и снова оберни вокруг шеи вперед. Внешне этот вариант будет напоминать драпировку, но в этом случае мы еще и заматываем шарф вокруг своей шеи, чтобы было теплее.



Оберни шарф вокруг своей шеи для этого способа / Фото dmarge

3. Вверх

Оберни шарф вокруг своей шеи так, чтобы правая сторона была короче, а левая – перекрещивалась поверх нее. Этот вариант напоминает завязывания галстука. Протяни левую сторону через петлю на шее и вытащи ее вперед. Все очень просто.



Этот вариант напоминает завязывания галстука / Фото blue sky fibers

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4. Обратная драпировка

В этом случае следует обратить шарф вокруг своей шеи (равной длины с обеих сторон). Возьми правую сторону и перебрось ее через плечо, а потом сделай то же самое с левой стороной, перекинув ее через правое плечо.

5. Парижский узел

Для этого варианта следует сложить шарф пополам и закинуть его на шею. Протяни свободный конец через петлю и затяните его. Такой способ завязывания шарфа выглядит очень стильно, а также не требует чрезмерных усилий.



Как завязать мужской шарф, способы / иллюстрации Теда Слампяка

Используй эти способы завязывания шарфа, чтобы вносить определенные коррективы в свой стиль. И не забывай о том, что шарф не только согревает тебя в холодное время года, но и может быть отличным аксессуаром, который подчеркивает твой образ.