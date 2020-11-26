Якщо хочеш бути стильним – не обов'язково обвішувати себе брендовим одягом з ніг до голови. Скористайся простими порадами від Men 24, які дозволять не лише сформувати ідеальний образ, а й виглядати круто за будь-яких умов.

Візьми на озброєння поради від Men 24, щоб щодня виглядати стильно та бути на висоті!

Варте уваги Як освіжити офісний стиль чоловікові: 4 прості хитрощі

1. Правильна посадка в пріоритеті. Ти повинен переконатися, що одяг сидить на тобі. Пам'ятай про те, що навіть найдорожчий одяг виглядатиме недолуго, якщо він буде на тобі висіти. Виняток можна зробити лише для вбрання oversize.

2. Ні дешевому взуттю! Ну дивно виглядатиме дорогий одяг у поєднанні з дешевим взуттям. Та й узагалі, хороше взуття не може бути дешевим, якщо ти хочеш, щоб воно прослужило тобі якомога довше. Тож ми рекомендуємо скористатися знижками, аби придбати значно кращу пару туфель або кросівок за ту суму, яку ти й так готовий потратити.



Перестань економити на взутті / Фото unsplash

3. Образ не повинен керувати тобою! Пам'ятай про те, що саме ти носиш одяг, а не навпаки. Не перетворюйся на безликого манекена, на якого накинули вбрання. Тож будь впевненим в собі та подавай себе гідно. Тоді жоден одяг не зможе тебе затьмарити. Максимум – підкреслити твій стиль!

4. Не ведися на моду. Мода циклічна, тож не потрібно відразу ж бігти до крамниці по нову колекцію одягу. Це щонайменше безглуздо, а щонайбільше – вдарить по твоїй кишені. Базового чоловічого гардеробу цілком достатньо буде, щоб мати стильний вигляд кожного дня.

5. Кожна подія має свої правила. Ти ж не можеш піти на побачення у спортивному костюмі? Тож намагайся дотримуватися певних правил дрес-коду, які притаманній тому чи іншому заходу. Це дозволить не виглядати безглуздо на фоні інших.



Пам'ятай про те, що одяг має бути доречним до певного заходу / Фото unsplash

6. Хочеш грошей – надягни краватку. Пам'ятай про перше враження. Тож краватка у цьому випадку не лише доповнить твій стиль, а й дозволить сприймати тебе як відповідальну та ділову людину. Але тут потрібно не забувати про правильність зав'язування вузла.

Візьми на озброєння Як зав'язати краватку: 5 простих і красивих способів у фото

7. Виділяйся, але не намагайся виділятися. Не потрібно носити одяг з гігантськими логотипами брендів, надто яскраві аксесуари тощо. Це вже занадто. Знайди якусь одну деталь, яка не лише довершить твій образ, а й дозволить тобі виділятися з натовпу без надмірної помпезності. Цього буде достатньо, щоб на тебе звернули увагу.



Нехай тебе з натовпу виділяють аксесуари / Фото unsplash

8. Знай правила. Чоловіча мода проста та не надто вибаглива. Ба більше, вона не настільки сильно змінилася за останні 100 років. Тож не забувай підбирати ремінь в тон до туфель, а шкарпетки – під колір брюк або взуття. Тим паче, що знання правил дозволяє їх насправді порушувати.

9. Темно-синій або темно-сірий. Якщо ти плануєш купувати класичний костюм – обирай темно-сині або вугільно-сірі. Це універсальні кольори, які підходять як для побачень, так і для ділових зустрічей. Та й поєднувати їх можна як з чорним, так і з коричневим взуттям.



Вибери костюм універсального кольору / Фото unsplash

10. Відмовся від комплектів. Наприклад, сорочку та краватку у комплекті купувати не варто. По-перше, ти не зможеш вибрати саме ту краватку, яка сподобається тобі. По-друге, часто в таких комплектах одяг і аксесуари не найкращої якості. Натомість можеш сміливо брати взуття та рукавички у комплекті. У такому випадку ти точно не прогадаєш!

Читай також 6 базових пар чоловічого взуття, які мають бути у твоєму гардеробі

Прислухайся до наших порад, щоб завжди виглядати стильно та бути на висоті!