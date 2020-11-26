Если хочешь быть стильным – не обязательно обвешивать себя брендовой одеждой с ног до головы. Воспользуйся простыми советами от Men 24, которые позволят не только сформировать идеальный образ, но и выглядеть круто при любых условиях.

Возьми на вооружение советы от Men 24 , чтобы каждый день выглядеть стильно и быть на высоте!

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1. Правильная посадка в приоритете. Ты должен убедиться, что одежда сидит на тебе. Помни о том, что даже самая дорогая одежда будет выглядеть нелепо, если она будет на тебе висеть. Исключение можно сделать только для одежды oversize.

2. Нет дешевой обуви! Ну странно будет выглядеть дорогая одежда в сочетании с дешевой обувью. Да и вообще, хорошая обувь не может быть дешевым, если ты хочешь, чтобы она прослужила тебе как можно дольше. Поэтому мы рекомендуем воспользоваться скидками, чтобы приобрести значительно лучшую пару туфель или кроссовок за ту сумму, которую ты и так готов потратить.



Перестань экономить на обуви / Фото unsplash

3. Образ не должен руководить тобой! Помни о том, что именно ты носишь одежду, а не наоборот. Не превращайся в безликого манекена, на которого навесили одежду. Поэтому будь уверенным в себе и подавай себя достойно. Тогда ни одна одежда не сможет тебя затмить. Максимум – подчеркнуть твой стиль!

4. Не ведись на моду. Мода циклична, поэтому не нужно сразу же бежать в магазин за новой коллекции одежды. Это по меньшей мере глупо, а как максимум – ударит по твоем кармане. Базового мужского гардероба вполне достаточно будет, чтобы выглядеть стильно каждый день.

5. Каждое событие имеет свои правила. Ты же не можешь пойти на свидание в спортивном костюме? Поэтому старайся придерживаться определенных правил дресс-кода, которые присущей тому или иному мероприятию. Это позволит не выглядеть нелепо на фоне других.



Помни о том, что одежда должна быть уместной к определенному мероприятию / Фото unsplash

6. Хочешь денег – надень галстук. Помни о первом впечатлении. Поэтому галстук в этом случае не только дополнит твой стиль, но и позволит воспринимать тебя как ответственного и делового человека. Но здесь нужно не забывать о правильности завязывания узла.

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7. Выделяйся, но не пытайся выделяться. Не нужно носить одежду с гигантскими логотипами брендов, слишком яркие аксессуары и тому подобное. Это уже слишком. Найди какую-то одну деталь, которая не только завершит твой образ, но и позволит тебе выделяться из толпы без чрезмерной помпезности. Этого будет достаточно, чтобы на тебя обратили внимание.



Пусть тебя из толпы выделяют аксессуары / Фото unsplash

8. Знай правила. Мужская мода простая и не слишком требовательна. Более того, она не столь сильно изменилась за последние 100 лет. Поэтому не забывай подбирать ремень в тон к туфлям, а носки – под цвет брюк или обуви. Тем более, что знание правил позволяет их на самом деле нарушать.

9. Темно-синий или темно-серый. Если ты планируешь покупать классический костюм – выбирай темно-синие или угольно-серые. Это универсальные цвета, которые подходят как для свиданий, так и для деловых встреч. И сочетать их можно как с черной, так и с коричневой обувью.



Выбери костюм универсального цвета / Фото unsplash

10. Откажись от комплектов. Например, рубашку и галстук в комплекте покупать не стоит. Во-первых, ты не сможешь выбрать именно тот галстук, который понравится тебе. Во-вторых, часто в таких комплектах одежда и аксессуары не лучшего качества. Зато можешь смело брать обувь и перчатки в комплекте. В таком случае ты точно не прогадаешь!

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