Жмотов не может терпеть никто. Слишком мелочные мужчины не привлекают абсолютно никого. Считание каждой копеечки превращает жизнь в настоящий бухгалтерский учет. Ну кому это надо? Но все же есть то, на чем каждый мужчина может экономить. И совсем не стесняться этого.

Начнем сразу с дисклеймера: экономить на своей любимой, а также здоровье – опасно для собственного же здоровья. Прости за тавтологию. Впрочем, есть же ряд вещей, которые не требуют отдавания всей зарплаты. И именно о них Men 24 тебе расскажет (или напомнит)!

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Одежда

Совсем не обязательно покупать очень дорогие наряды. Начнем с того, что высокая цена не тождественна со стильным видом. А также напомним тебе о том, что покупка слишком большого количества одежды только опустошает твой кошелек и забивает совершенно все свободное пространство в доме.

Поэтому мы рекомендуем беспокоиться о базовом гардеробе . Он самый важный. Остальные наряды можно покупать, но без чрезмерного фанатизма.

И не забывай, что некоторой одежде подходит "старения", поэтому не стоит стесняться носить свою затертую косуху или старые джинсы. Главное, чтобы на них не было дыр в зоне пятой точки.



Позаботься о базовом гардеробе, а не покупаю много одежды / Коллаж lifehacker

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Ремонт

Если у тебя достаточно времени, чтобы самостоятельно заниматься ремонтом, – делай это. Каждая барышня оценит тот факт, что обои ты поклеить сам. И паркет ровно положил своими же руками.

То же касается привлечения дизайнеров. Их услуги не из дешевых , поэтому подумай, стоит ли их звать, чтобы обустроить свою холостяцкую берлогу. Вполне вероятно, что твоего вкуса хватит, чтобы не сделать ремонт в "pshonka style".



Совсем не обязательно звать мастеров для ремонта / Фото istock

Спорт

В этом пункте мы вспомним всех, кто в свое время купил абонемент в спортзал, потому что так дешевле. Практика показывает, что наличие абонемента еще не означает, что мужчина будет ходить в спортзал. Если ты сомневаешься в своей дисциплине – не стоит оплачивать походы в спортзал на год вперед.

Сначала возьми абонемент на месяц . Вполне вероятно, ты поймешь, что походы в зал – не твоё. Зато можно выбираться на пробежки, заниматься в квартире или на турниках возле своего дома.



Загрузи приложение с упражнениями и занимайся дома / Фото adobestock

Смартфон

Здесь сначала нужно выделить для себя основные функции, которыми ты пользуешься, а какими – нет. Это позволит сузить круг при выборе смартфона. Таким образом тебе удастся сэкономить на покупке, ведь выход новой модели не означает, что она на две головы лучше, чем предыдущая.

Да и вообще, уже прошли времена, когда стыдно было ходить с дешевым смартфоном . Стыдно – покупать дорогой смартфон и выглядеть при этом как бродяга.



Совсем не обязательно покупать последний флагманский смартфон / Фото fotolia

Время в соцсетях

В этом пункте мы коснемся временных потерь, которые непосредственно влияют на финансовые. Вот сколько времени ты проводишь в социальных сетях? А за это время ты мог бы значительно больше успеть, полноценно отдохнуть и выполнить неотложные дела.

Тво ё залипания в соцсетях становится причиной того, что ты вечно ничего не успеваешь . Из-за этого приходится выполнять рабочие вопросы даже дома. А это уже сверхурочная работа, за которую тебе не платят. Задумайся над этим!



Злоупотребление соцсетями отнимает слишком много времени / Фото splitshire

Не нужно считать буквально каждую копеечку. Это тебе не принесет желаемого результата. Но стоит пересмотреть свои привычки, чтобы твой кошелек не так быстро опустошался, а у тебя была возможность откладывать деньги, например, на путешествия. Мы же надеемся, что скоро это безумие закончится, и мы все отправимся в путешествие!