На своем ютьюб-канале фитнес-блогер Марио Томич поделился своим опытом посещения тренажерного зала. Он также рассказал о некоторых ошибках, которые допускал на начальном этапе. Айда разбираться, почему не растут твои мышцы.

Источник: канал Марио Томича

Он сразу же отметил, что наращивание мышц – не точная наука. Но нужно иногда вносить определенные изменения, чтобы достигать желаемого результата.

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Марио Томич в своем ролике дал 3 советы, которые помогут тебе нарастить мышечную массу. Если не прислушиваться к фитнес-блогеру, то есть все шансы, что прогрессом будет даже не пахнуть.

1. Заботься о технике по максимуму

Ранее он считал, что для того, чтобы привести себя в форму, будет достаточно просто ходить в тренажерный зал и поднимать штанги. Но бездумное хождение быстро опустило его на землю. По его мнению, нужно выполнять меньше повторений, но уделять максимум внимания именно технике.

Запомни, что неправильно выполненное упражнение почти не приносит желаемого результата. Более того оно имеет все шансы стать причиной возникновения травм.



Техника важнее, чем количество подходов / Фото Unsplash

2. Истощает себя, но не до конца

Хотя тренировка до изнеможения может показаться тебе лучшим путем, Марио отмечает, что это еще одна ошибка. Наращивание мышечной массы зависит от объема тренировок, интенсивности, техники, перегрузки, отдыха и восстановления. Все это влияет на наращивание мышечной массы. К слову, не стоит забывать и о правильном и сбалансированном питании.

В моем случае я заметил серьезные изменения, когда просто чуть больше отдыхал между подходами,

– отметил Томич.

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3. Будь гибким

Еще одна ошибка каждого – выполнять бездумно упражнения и не пытаться вносить определенные коррективы. Ты должен планировать тренировки, иметь стратегию и смотреть, как твоё тело реагирует на различные программы. Попробуй разные тренировки, варьируй их. Все это позволит найти именно те упражнения, которые будут не только нравиться тебе, но и позволят достигать желаемого результата!

Прислушайся к советам Марио Томича. Попробуй пересмотреть подход к своим привычным тренировкам, чтобы достичь желаемого результата. Но не забывай о том, что он не будет появляться сразу же. Поэтому не бросай на полпути процесс создания лучшей версии себя вчерашнего.