Недостаточно только качать пресс и руки. Нужно еще и уделять внимание мышцам ног. Но знакомая ли тебе ситуация, когда ты можешь ежедневно выполнять упражнения, изнурять себя, но не достичь желаемого результата? Если это про тебя, то однозначно нужно обратить внимание на свой подход к тренировкам. Не исключено, что ты делаешь ошибки, которые мешают твоему прогрессу. О них тебе расскажет Men 24.

Фитнес-тренер Бенно Питерс назвал самые распространенные ошибки, которые мешают наращиванию мышц на ногах. Айда вместе с Men 24 разбираться, что же ты делаешь не так.

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3 критические ошибки, из-за которых не растут мышцы ног

1. Недостаточный объем тренировок

Ноги состоят из довольно крупных мышц, поэтому для их роста нужно больше нагрузок, больше повторений или подходов. Поэтому не стоит себя жалеть, если ты хочешь получить желаемый рельеф ног. Также Бенно отмечает, что мышцы ног не растут из-за того, что ты тренируешь их слишком редко. По его мнению, недостаточно всего 1 день в неделю посвящать ногам.



Мышцы ног не растут из-за недостаточного объем тренировок / Фото healthline

2. Не меняешь упражнения

Если ты выполняешь только приседания и выпады, велика вероятность, что ты перестанешь это делать от скуки. Старайся менять упражнения каждую неделю, когда тренируешь ноги. Во-первых, это позволит избежать нежелательной рутины. Во-вторых, это будет держать в тонусе мышцы ног. Тем более что различные упражнения позволяют прокачивать разн ы е группы мышц.

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3. Недостаточно времени под напряжением

Если ты тренируешься дома и у тебя нет доступа к тренажерам, то на твой прогресс может повлиять только время. Говорится о времени, посвященному выполнению упражнения. Поэтому не нужно думать, что 15 секунд в планке сразу же сделают твои ноги крепче. Тренер отметил: тебе нужно убедиться, что делаешь паузу в последних подходах только потому, что действительно истощился. Если ты не чувствуешь усталости – считай, что ты просто выполнял разминку, которая только прогрела мышцы.



Остановить тренировку следует только тогда, когда ты чувствуешь истощение / Фото mensfitness

Прислушайся к советам фитнес-тренера Бенно Питерса. Вполне вероятно, что именно однообразие выполненных упражнений и недостаточный объем тренировок мешают твоему прогрессу.