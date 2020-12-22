Здавалося б, навіщо позбуватися волосся в інтимній зоні? Його й так ніхто, по суті, не бачить. Але ми на Men 24 спробуємо переконати тебе, що без зайвої рослинності у зоні бікіні значно краще. До твоєї уваги 5 вагомих причин позбутися зайвого волосся у зоні паху. Візьми на озброєння!

Недостатньо приділяти увагу своїй зачісці та бороді. Сучасний доглянутий чоловік повинен також турбуватися про інтимну гігієну. Зокрема, відсутність зайвого волосся у зоні бікіні. До твоєї уваги 5 причин позбутися зайвої рослинності в інтимній зоні. Читай їх на Men 24.

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1. Ти почуватимешся сексуальнішим

Підготовка інтимних частин тіла до сексуальної гри може миттєво додати тобі упевненості. За словами автора дослідження Університету Індіани Стівена Батлера, більшість чоловіків збривають лобкове волосся, бо це змушує їх почуватися сексуальнішими.

"У деяких чоловіків геніталії виглядають більшими після гоління, що має бути достатньою причиною для підвищення загальної упевненості", – говорить Джастін Лехміллер, автор блогу "Секс і психологія".



Ти почуватимешся сексуальнішим і впевненішим / Фото istock

2. Оральний секс стає простішим

Менше волосся – більше орального сексу? Те ж дослідження показує, що чоловіки та жінки без волосся на інтимних частинах тіла частіше мали оральний секс протягом місяця.

В якомусь сенсі тут усе зрозуміло: волосся має властивість потрапляти до рота під час орального сексу. Тож це одна з причин, чому багато людей відмовляються від нього.

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3. Там приємніше

За словами Батлера, велика частина чоловіків у дослідженні сказали, що вони голяться під 0, бо так їм зручніше. Цей підвищений "комфорт" також може бути причиною того, що піддослідні почувалися більш невимушено під час сексу.

Але приємно і поза спальнею. Наприклад, волосся не бісить, коли ти займаєшся спортом, – говорить доктор Россі. Підстрижене або поголене волосся на лобку дозволяє з більшим комфортом виконувати вправи. Особливо це стосується бігунів.



Відсутність волосся у паховій зоні полегшує заняття спортом / Фото Alarmy

4. Ти почуваєшся чистішим

Ти прекрасно знаєш, як почувається чоловік, коли виходить з бербершопу після королівського гоління. Те ж і з зоною бікіні. Дослідження Батлера свідчить, що чоловіки почуваються чистішими у момент гоління. В результаті вони не бояться дивних запахів під час сексу.

Фактично, догляд за волоссям покращить гігієну та здоров'я шкіри в області паху, говорить доктор Россі. Деякі бактерії з дивним ароматом, цвіль та інший бруд, які можуть утворити у твоїх штанях, з меншою ймовірністю з'являться там. Усе тому, що відсутність рослинності зменшить потовиділення. Натомість довге волосся – тепле та щасливе місце для бактерій.

5. Менше шансів підхопити лобкових вошей

Британське дослідження показує, що існує прямий зв'язок між імовірністю підхопити лобкові воші та тенденцією гоління рослинності в зоні паху. Усе логічно: якщо воші не можуть знайти місце для відкладання яєць (наприклад, між волосинками), вони вмирають.

Дослідники вважають, що в майбутньому лобкові воші з великою ймовірністю вимруть, тому що люди голяться усе частіше й частіше.



Нижча ймовірність "підхопити пасажирів" / Фото adobestock

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Тож гайда позбуватися зайвої рослинності не лише на обличчі, а й у зоні паху. Це не лише підвищує твою впевненість у собі, а й дає можливість почуватися максимально комфортно!