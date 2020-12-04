Якщо тобі здається, що між сексом і спортом немає нічого спільного, то це не зовсім так. Ці два заняття не лише позитивно впливають на фізичний стан, а й дозволяють насолоджуватися результатом. А Men 24 знає щонайменше 6 причин, чому спортивні чоловіки – кращі у сексі. Гайда читати та нарешті почати ходити до спортзалу!

Якщо ти регулярно займаєшся спортом, то й секс приноситиме тобі ще більше задоволення. Men 24 знає 6 причин, які стимулюють тебе до фізичної активності, якщо у тебе є бажання дарувати ще більше задоволення під час сексу.

Варте уваги 5 версій пози 69, які дозволять отримати ще більше задоволення під час сексу

1. Ти можеш протриматися довше

Якщо інші чоловіки через 10 хвилин знову падають на ліжко, важко дихаючи, ти зможеш з легкістю розтягнути цей сеанс на годину. Фактично, згідно з дослідженням Американського журналу фізіології, сеанси HIIT у два рази ефективніше покращують твою витривалість, ніж їзда на велосипеді або біг.



У спортивних чоловіків секс триває довше / Фото unsplash

2. Фізичні вправи роблять тебе привабливішим

Згідно з дослідженням Social Psychological & Personalia Science, жінки вважають чоловіків з меншою кількістю жиру на обличчі привабливішими, і, згідно з іншим дослідженням Каліфорнійського університету, вони також з великим ентузіазмом ставляться до спортивного тіла. Тож гайда позбуватися зайвого!

3. Вправи запобігають появі проблем з ерекцією

Звичайно, у тих хлопців, які займаються йогою, хороша постава, але коли справа доходить до сексу, перемагають відвідувачі тренажерного залу. Згідно з дослідженням Публічної наукової бібліотеки, чим більше ти тренуєшся, тим кращий кровообіг і тим сильніша твоя ерекція. Фактично: у тебе на 30 відсотків менше шансів на проблеми з ерекцією, ніж у "нормального" чоловіка.



У тебе знизиться ризик появи проблем з ерекцією / Фото unsplash

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4. Ти можеш робити більше зі своїм тілом

Тепер ти більш схильний до усіляких експериментів під час сексу. Тож однією спальнею все не обмежується. Тепер хочеться вивчити усі можливі поверхні у квартирі. Спробувати зайнятися сексом, тримаючи її на руках. А іноді виникає бажання додати трішки акробатики у звичний інтимний процес.

5. Вправи дають тобі більше сексу

Каліфорнійський університет виявив, що чоловіки, які проводили у тренажерному залі не менше 1 години на тиждень, отримували вигоду з безлічі переваг: вони займалися сексом довше, відчували інтенсивніші оргазми та займалися сексом з великою кількістю різних людей завдяки збільшенню їх самовпевненість. Типовий безпрограшний випадок.

6. Вправи роблять тебе упевненішим

Простіше кажучи, твоя партнерка отримуватиме задоволення від сексу, якщо ти будеш упевненим у собі, як показали дослідження Університету Рочестера. Жінки вважають впевненість у собі найсексуальнішою рисою, яка може бути у чоловіків. Хороші новини: тобі сподобаються заняття у тренажерному залі. За даними Університету Вебстера, відвідування тренажерного залу 2 на тиждень уже дає впевненість у собі вище середнього.



Ти станеш упевненішим у собі / Фото unsplash

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Нам здається, ми назвали тобі достатньо вагомих причин почати ходити до спортзалу. Результат потішить не лише тебе, а й твою партнерку. А це – безцінно!